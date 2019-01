Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, luni, cererea depusa de Adina Florea, procuror sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, privind emiterea unui aviz in vederea solicitarii in instanta a arestarii preventive a fostului sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si a fostului…

- Secția pentru procurori CSM a decis, vineri, incetarea activitații pentru cei trei procurori de la DNA Ploiești, respectiv Alfred Savu, Giluela Deaconu și Elena Cerasela Raileanu, aceștia urmand a se intoarce la unitațile de parchet de la care provin. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al…

- Sectia pentru procurori CSM a decis, vineri, incetarea activitatii pentru cei trei procurori de la DNA Ploiesti, respectiv Alfred Savu, Giluela Deaconu si Elena Cerasela Raileanu, acestia urmand a se intoarce la unitatile de parchet de la care provin.

- • Patru procurori, inclusiv Lucian Onea, alungati din DNA Ploiești Violeta Stoica Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, denumit “unitatea de elita a DNA” de insași fosta șefa a acestei structuri a Parchetului General, Laura Codruța Kovesi, a ajuns sa se decimeze de la sine,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta luni prelungirea delegarii Ancai Jurma in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Sectia ia in discutie "Nota Directiei resurse umane si organizare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins plangerea formulata de fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea impotriva controlului judiciar impus de procurori in dosarul in care este acuzat de complicitate la favorizarea faptuitorului si cercetare abuziva. "Respinge, ca nefondata, plangerea formulata…

- Procurorul Codruta Simona Chindea, candidat pentru functia de procuror in Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, a spus ca s-a inscris in concurs dintr-un impuls, dar apoi si-a dat seama ca isi doreste sa desfasoare activitatea in aceasta sectie. Ea a aratat ca, chiar daca procurorii…

- Incepand cu data de 17 octombrie 2018, DNA Baia Mare are un nou sef. Este vorba despre procurorul Ioan Pop, care a fost numit in functie in urma unei hotarari a Sectiei pentru procurori a CSM. “Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea in functia de procuror sef…