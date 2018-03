Stiri pe aceeasi tema

- • Ca urmare a sesizarilor primite, Inspectia Judiciara a pus biciul și pe Lucian Onea, șeful DNA Ploiești Un nou episod al interviului realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat de Prahova Sebastian Ghița – dialog publicat in exclusivitate de Evenimentul zilei – a pus pe tapet noi dezvaluiri…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale justitiei, condusa de Florin Iordache, a reluat dezbaterile, marti dimineata. UPDATE 11.09: Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru legea 303/2004 privind statutul magistratilor si legea 317/2004 privind…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat ieri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala.…

- "Convingerea mea este ca CSM-ul practic a luat cele 20 de puncte prezentate de mine, a luat raspunsurile procurorului sef, le-a sucit, le-a cosmetizat, le-a schimbat un pic modul de prezentare si le-a luat de bune, in rest nu a facut absolut nimic. (...) Am citit si eu cu atentie toate raspunsurile…

- Nu se poate angaja raspunderea procurorului cu functie de conducere pentru un act intocmit personal de procurorul din subordine, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia…

- In sedinta din data de 14 martie 2018, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat urmatoarele: A admis, in parte, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Coada Ciprian, judecator in cadrul Curtii de Apel Constanta…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost “transmis decidentilor”, anunta CSM.…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie în sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în dupa ce Inspectia Judiciara a

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM in legatura cu raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre cei doi a unor abateri disciplinare. Pe ordinea…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 21 martie. Motivul: Inspecția Judiciara (IJ) a cerut sancționarea lui Kovesi și a adjunctului acesteia, Marius Iacob, pentru mai multe abateri…

- Procurorul sef al DNA va fi audiat pe 21 martie de Sectia pentru Procurori a CSM, ca urmare a unei sesizari formulate de Inspectia Judiciara. Inspectorii au constatat ca ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Si adjunctul DNA, Marius Iacob, va fi audiat.

- V. S. Cele trei dosare – acțiuni disciplinare – conexate la Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii care l-au vizat pe fostul procuror al DNA Ploiești Mircea Negulescu au avut niște concluzii zdrobitoare la adresa celui cunoscut drept procurorul…

- Ani de zile procurorul Mircea Negulescu a fost protejat de la cel mai inalt nivel. Mihai Gadea a prezentat actul oficial care confirma dezvaluirile facute la Antena 3. Secția de procurori a CSM a recunoscut ca procurorul Negulescu era unul dintre cei mai nocivi oameni din sistem. Documentul…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader și procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se confrunta in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Kovesi susține ca raportul lui Tudorel Toader conține acuzații extrem de grave, dar pentru care nu exista nicio proba.”Acuzațiile pe care domnul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Sedinta Sectiei pentru procurori a CSM va avea loc de la ora 14.00.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- Procurorul – sef al DNA a fost invotata la sedinta CSM. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza…

- „a folosit exprimari inadecvate la adresa Curtii Constitutionale si a unui judecator al CCR” Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut „atitudini nedemne” si „a incalcat standardele minimale de etica si deontologie”, cand a cerut urgentarea instrumentarii unor dosare „cu ministri”, dar si…

- Inspecția Judiciara a contestat modul in care Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat, in octombrie anul trecut, raportul de control privind activitatea DNA. Deși, in plangerea prealabila, postata miercuri pe contul de Facebook al IJ, conducerea IJ denunța o serie…

- Inspectia Judiciara a anuntat, vineri, ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, pentru identificarea eventualelor indicii privind savarsirea unor abateri disciplinare. "In prezent, o echipa de inspectori judiciari de la Directia de inspectie judiciara pentru…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Referitor la inregistrarea despre care șefa DNA spune ca este falsa, Traian Basescu spune ca este convins ca nu este așa și ca toata conversația este una reala. "Ce ție nu-ți place altuia nu-i face. Pe fratele meu cum l-au arestat deși inregistrarea prezentata nu era de pe suport original?"…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Procurorul "Portocala" a fost exclus din Magistratura! Procesele in care Negulescu este acuzat de abuzuri la adresa unor politicieni si oameni de afaceri abia incep! UPDATE: Procurorul "Paraditu' la cetateni", in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- V. S. Saptamana viitoare, mai precis marți, 23 ianuarie, fostul procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Mircea Negulescu, iși va afla soarta in magistratura, dupa ce ieri Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, data pe mana CSM de Inpectia Judiciara dupa inregistrarile soc care au aparut in spatiul public. Alaturi de sefa DNA, sanctionat este si adjunctul ei, procurorul Marius Iacob. Potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare, remis STIRIPESURSE.RO, Kovesi…

- Kovesi, acuzata de abateri disciplinare de Inspectia Judiciara. A fost sesizat CSM Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…