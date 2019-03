Plenul Consiliului Superior al Magistraturii discuta marti proiectul de ordonanta de urgenta prin care se modifica unele prevederi ale OUG 7/2019. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a institutiei, Plenul dezbate "proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei". Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta prin care se modifica unele prevederi ale OUG 7/2019. Potrivit preambulului proiectului, modificarile sunt necesare ca urmare a reactiilor "negative in ceea ce priveste anumite…