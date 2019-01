Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta luni prelungirea delegarii Ancai Jurma in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Sectia ia in discutie "Nota Directiei resurse umane si organizare privind propunerea de delegare in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a procurorului Anca Jurma". Pe 9 iulie anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a emis ordinul prin care Anca Jurma a fost delegata in functia de procuror sef al DNA. "Ca urmare a decretului prin care…