Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, miercuri, doua rapoarte intocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi. * Una dintre abaterile disciplinare se refera la manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului Justitiei savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu. In cadrul unei sedinte de lucru, fosta sefa a DNA ar fi avut astfel de manifestari, asa cum rezulta din inregistrari audio aparute…