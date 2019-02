Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, joi, propunerea de delegare a lui Calin Nistor la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, unde ocupa pozitia de procuror-sef adjunct. Potrivit ordinii de zi publicate pe site-ul institutiei, Sectia pentru procurori urmeaza sa discute "propunerea de delegare in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a lui Calin Nistor, procuror sef adjunct in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie". Calin Nistor este cel care asigura in acest moment conducerea Directiei, dupa ce Anca Jurma a anuntat, la inceputul…