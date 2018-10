Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției produce un cutremur in sistemul judiciar. Dupa o așteptare de 30 de ore, ordonanța a fost publicata, iar susprizele sunt de proporții. Prima consecința a ordonanței ar putea fi accea ca niciun procuror DNA nu-și mai poate desfașura activitatea.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, ca ordonanta de urgenta pe legile Justitiei a creat numeroase probleme functionale pentru parchete, in special pentru DNA, iar Ministerul Public analizeaza suspiciunile de neconstitutionalitate pentru a se adresa Avocatului Poporului, institutie…

- Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei a fost publicata in Monitorul Oficial marti, la peste 24 de ore dupa ce a fost adoptata in Guvern. Procurorii din toate parchetele raman in functii numai daca indeplinesc conditiile din noile prevederi legale. OUG a intrat in vigoare la momentul publicarii…

- Ordonanta de urgenta pentru legile justitiei, adoptata luni dimineata de catre Guvern, a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. Prevederile acesteia intra in vigoare de joi, 18 octombrie, odata cu modificarile aduse Legii 304/2004 privind Statutul magistraților. Guvernul a adoptat, luni dimineata,…

- Guvernul s-a reunit in aceasta dimineața de la ora 09:00, iar o Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia, a fost deja adoptata - dupa cum a anunțat ministrul Justiției.

- Guvernul se reunește, luni dimineața, pe ordinea de zi a ședinței Executivului fiind o ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul justiției. Ministerul Public a atras atenția asupra pericolului incalcarii ordinii constituționale prin adoptarea unora dintre…

- Reprezentantii Ministerului Public afirma, referindu-se la unele prevederi din Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei, ca daca numirea si revocarea procurorilor cu functii de conducere depind de un ministru "exista un risc serios ca acestia sa nu combata in mod energic coruptia in randurile aliatilor…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache anunta noi discutii cu parlamentarii, reprezentantii institutiilor si asociatiile de magistrati pentru modificarea legilor Justitiei, in corelare cu observatiile Comisiei de la Venetia, transmite News.ro . „Am decis ca saptamana…