CSM, decizie in cazul a trei procurori de la DNA Ploiesti

- Secția pentru procurori CSM a decis, vineri, incetarea activitații pentru cei trei procurori de la DNA Ploiești, respectiv Alfred Savu, Giluela Deaconu și Elena Cerasela Raileanu, aceștia urmand a se intoarce la unitațile de parchet de la care provin. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al…

- Conducerea Directiei Nationale Anticoruptie a formulat mai multe cereri adresate Sectiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Una dintre ele il vizeaza pe fostul sef al “unitatii de elita” a DNA, in speta DNA Ploiesti, Lucian Onea. Toate deciziile sunt cuprinse in comunicatul DNA, care…

- Conducerea Directiei Nationale Anticoruptie cere Consiliului Superior al Magistraturii revocarea din functie a procurorului Lucian Onea, si de incetare a activitatii pentru procurorii Giluela Deaconu, Virgiliu Savu si Elena Raileanu, toti din cadrul biroului teritorial DNA Ploiesti.

- CSM amana discutarea rapoartelor privind abateri disciplinare ale L. Kovesi Sectia pentru procurori în materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 23 ianuarie discutarea a doua rapoarte întocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea…

- Dupa ce a dat ochii cu Augustin Lazar, in aceasta prima zi a saptamanii, la sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, intrebat fiind de jurnalisti in privinta sesizarii pe care procurorul general a facut-o in instanta, cerand suspendarea procedurii de revocare din functia de la varful…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis incetarea suspendarii din functie a procurorului Liviu Mihail Tudose si reluarea activitatii ca procuror general adjunct la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…