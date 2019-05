Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanța a fost învinsa, miercuri, pe teren propriu, de campioana Dinamo Bucuresti, cu scorul de 33-26 (15-10), în primul meci din trei programate în finala Ligii Nationale, informeaza News.ro. Meciul doi este programat pe terenul…

- Acest duel, care tinde sa devina tot mai mult un „clasic” al campionatului nostru, are tradiții vechi, cele doua echipe intalnindu-se de mai multe ori in play off, de-a lungul edițiilor anterioare. U BT Cluj-Napoca și CSM CSU Oradea s-au duelat in semifinalele sezonului 2016/2017, cand U…

- Dupa infrangerea frustranta din finala Cupei Romaniei (scor 78-88 cu BC CSU Sibiu), campioana Romaniei iși incepe asaltul pentru cel de-al doilea obiectiv al sezonului, caștigarea titlului național. CSM CSU intalnește BCMU FC Argeș Pitești in primul tur al play off-ului. Capitanul…

- Liderul Ligii Nationale de baschet masculin, CSU Sibiu, a câstigat Cupa României, în disputa cu campioana en-titre, CSM Oradea, scor 88-78 (47-45), în finala competitiei disputata, joi, la BT Arena din Cluj-Napoca, scrie News.ro.În semifinale, liderul Ligii Nationale,…

- Intalnirile se disputa in sistemul „trei victorii din cinci meciuri”. CSM CSU Oradea va juca in compania formației BCMU FC Argeș Pitești, avand avantajul terenului propriu. Primele doua meciuri ale seriei sunt programate la datele de joi, 25 aprilie, respectiv sambata, 27 aprilie, la Arena…

- Liderul Ligii Nationale de baschet masculin, CSU Sibiu, si campioana CSM Oradea, se vor duela, joi, in finala Cupei, dupa ce au eliminat miercuri, in semifinalele Turneului Final Four, la BT Arena din Cluj-Napoca, formatiile Dinamo Bucuresti, respectiv pe detinatoarea trofeului, U Banca Transilvania…

- CSM CSU Oradea si BC CSU Sibiu au obtinut cele mai clare victorii din prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, meciuri desfasurate miercuri. CSM CSU Oradea a intrecut-o pe Steaua Bucuresti in Arena ''Antonio Alexe'', cu 83-63, condusa de Dragan Zekovic,…