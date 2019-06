CSM CSU Oradea va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor Formatia oradeana va avea ca adversara una din urmatoarele echipe: Kapfenberg Bulls (Austria), Tsmoki Minsk (Belarus), Balkan Botevgrad (Bulgaria), Keravnos (Cipru), Bakken Bears (Danemarca), Karhu Kauhajoki (Finlanda), ZMobile Prishtina (Kosovo), Mornar Bar (Muntenegru), Donar Groningen (Olanda), Legia Varsovia (Polonia), Fribourg Olympic (Elvetia), Inter Bratislava (Slovacia), Sodertalje Kings (Suedia), Kiev Basket (Ucraina) si campioana Ungariei. Tragerea la sorti pentru primul tur preliminar va avea loc la data de 4 iulie, la Mies (Elvetia). Intalnirile, in dubla mansa, se vor disputa in… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei, rostit in deschiderea Conferintei Internationale privind relatiile dintre Stat si denominatiunile religioase in Uniunea Europeana, Palatul Patriarhiei, vineri, 7 iunie 2019. Potrivit Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (TFUE),…

- Alegatorii îi recompenseaza pe verzi si extrema dreapta în timp ce grupurile de centru simt ca puterea lor se dilueaza, potrivit The Guardian. 1. Grupurile traditionale de centru-dreapta si centru-stânga sunt slabite A fost o noapte rea pentru marile partide care…

- Activiștii Greenpeace și studenți din mai multe țari europene au afișat un mesaj pe un banner uriaș in ziua summitului privind viitorul UE din Sibiu. Coloanele oficiale au trecut pe langa protestatari in timp ce aceștia au dezvaluit bannerul cu mesajul: "BROKEN CLIMATE, BROKEN FUTURE". Reducerea emisiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare din strainatate pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European care va avea loc la data de 26 mai 2019. Numerotarea sectiilor de votare a fost stabilita prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 730 din 24 aprilie…

- Romania a coborat o pozitie in clasamentul Cupei Federatiei, pana pe locul 6, cu 7.562,5 de puncte, si nu va fi cap de serie la tragerea la sorti a partidelor din sferturile de finala ale Grupei Mondiale I, editia 2020, transmite News.ro. Romancele ar putea da piept in primul tur cu Cehia (locul 1,…

- Sarbatorile Pascale au fost intotdeauna o ocazie ideala pentru romanii care studiaza sau muncesc in afara tarii sa vina acasa, concluzie confirmata si de ultimele date inregistrate de Vola.ro. In 2018 s-a inregistrat o crestere cu 30% a biletelor de avion in perioada Pastelui ce au avut ca…

- Soferi din 11 tari europene (Franta, Germania, Belgia, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia, Polonia, Olanda si Slovacia) au fost chestionati in privinta obiceiurilor la volan cu ocazia unui barometru european al condusului responsabil. Pentru prima data, spune studiul, neatentia la volan…

- In 2017, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia,...