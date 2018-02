Stiri pe aceeasi tema

- Cinci magistrati de la Curtea de Apel Bucuresti vor sustine, luni, in fata plenului Consiliului Superior al Magistraturii, interviul din cadrul concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.Potrivit ordinii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Consiliul Superior al Magistraturii va organiza, prin Institutul National al Magistraturii, concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Concursul se organizeaza pentru ocuparea a sase posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Fostul impresar Ioan Becali s-a predat marti seara la Politia din Slobozia, iar Victor Becali s-a predat la Politia Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse din IGPR. Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar urma sa pronunțe astazi decizia definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost condamnata de Curtea de Apel București la 5 ani și 6 luni de inchisoare, fiind acuzata ca a primit aproape 200.000 de euro mita pentru a dispune…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar urma sa pronunțe astazi decizia definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu, condamnata de Curtea de Apel București la 5 ani și 6 luni de inchisoare, fiind acuzata ca a primit aproape 200.000 de euro mita pentru a dispune…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi 25 ianuarie, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, originara din Argeș, care ocupa aceeasi pozitie din 24…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, au precizat, pentru AGERPRES, surse…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015. Potrivit…

- CCR amana decizia privind obiectiile formulate de ICCJ si PNL pe Legile Justitiei Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita Consiliului Superior al Magistraturii o noua sedinta pentru numirea in functie a presedintelui Sectiei Penale. Judecatorul Mirela Sorina Popescu, actualul sef al Sectiei, ar fi urmat sa sustina interviul in Sectia de Judecatori, insa s-a decis amanarea.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins recursul formulat de primarul orasului Sebis, Gheorghe Feies, impotriva hotararii Curtii de Apel Timisoara care l-a declarat incompatibil, intr-un proces cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). Decizia ICCJ, pronuntata miercuri, este…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Magistratii CSM și-au ales astazi noua conducere, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului. Opt au votat impotriva. Vicepresedinte al CSM a fost ales Codrut Olaru. Au fost singurele…

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție. Potrivit propriului CV, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitații București in 1988…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului,opt votand impotriva. Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit…

- Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales președintele, in persoana judecatorului Simona Marcu. Aceasta a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva.Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit CV-ului…

- Ea a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva. Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Anul 2017 a fost primul pentru noii membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii, fapt ce nu i-a impiedicat pe acestia ca la un moment dat sa se imparta in doua "tabere" cand s-a discutat raportul final privind auditul extern al managementului IJ, dar si la avizarea actelor normative din…

- Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste sectia speciala pentru investigarea magistratilor. Astfel, comisia speciala condusa de Florin Iordache a decis ca sectia speciala sa fie condusa de un…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superiol al Magistraturii se alatura si sustine punctele de vedere exprimate recent de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT, precum si de Asociatia…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis miercuri ca judecatoarea Camelia Bogdan sa fie reprimita in magistratura. Potrivit Agerpres.ro, un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a admis recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis reprimirea in magistratura a judecatoarei Camelia Bogdan. Decizia este definitiva. Totuși, Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel București la Curtea de Apel Targu Mureș. Inalta Curte a desființat astfel decizia CSM de excludere din magistratura…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis reprimirea judecatoarei Camelia Bogdan in magistratura intr-o decizie definitiva pronuntata azi, informeaza HotNews.ro. Camelia Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures. Inalta ...

- Purtatorul de cuvant al Tribunalului Alba, Sorina Cristorian, a declarat ca instanța a luat act de retragerea contestației, ramanand astfel definitiva sentința Judecatoriei Aiud. "Respinge ca inadmisibila cererea de liberare condiționata a deținutului Carabulea Ilie, aflat in Penitenciarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, luni, daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut in urma cu o saptamana recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, luni, daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura, scrie agerpres.ro. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut in urma cu o saptamana recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului…

- La vot au participat peste 20 000 de cititori ai DCNews. Rezultatele au fost covarșitoare. Conform rezultatelor, 13 664 de persoane s-au aratat de acord cu aceasta decizie, in timp ce restul de 6584 nu considera oportuna o astfel de masura. Iata graficul voturilor: Reamintim…

- "In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, care are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile de coruptie si cele asimilate acestora, prevazute de Codul…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a votat joi, 7 decembrie, infiintarea unui serviciu in cadrul Parchetului General care sa preia toate anchetele cu privire la infractiunile din justitie."(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție se inființeaza și funcționeaza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide pe 11 decembrie daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut luni recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii din…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide pe 11 decembrie daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema a dezbatut luni recursul declarat de Camelia Bogdan împotriva deciziei Consiliului Superior…

- Procurorul general al Romaniei si echipa sa manageriala s-au manifestat in mod corect si eficient in relatiile cu alte institutii, potrivit raportului intocmit de Inspectia Judiciara in urma controlului efectuat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Modul in care echipa…