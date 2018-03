Stiri pe aceeasi tema

- CSM a decis marti transmiterea unei solicitari catre ICCJ, Ministerul Public si parchete, dar si Inspectiei Judiciare, in vederea comunicarii catre institutie daca au fost incheiate protocoale cu serviciile de informatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei – 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM, informeaza AGERPRES . Modificarile la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut marti suplimentarea ordinii de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu teme precum Arhiva SIPA, ofiterii acoperiti, casele conspirative si protocoalele incheiate cu SRI, "pentru a fi lamurite" aceste aspecte.

- In sedinta de luni, parlamentarii din comisie au adoptat raportul la legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si au parcurs mai multe articole din legile 303/2004 si 317/2004. Membrii comisiei au decis, luni, la modificarea legii 303/2004, ca presedintele Romaniei nu poate refuza…

- De asemenea, s-a decis eliminarea comisiilor de control SRI si SIE din procedura de verificare a declaratiilor pe proprie raspundere ale magistratilor privind colaborarea cu serviciile de informatii. Astfel, potrivit articolului 31 alin. (3) din legea 303/2004 privind statutul judecatorilor…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat miercuri, la bilantul Parchetului General, ca bilantul Inspectiei Judiciare arata cresterea abaterilor savarsite cu rea-credinta. "Multi poate nu cunosc ca procurorul nu are doar rol in procesul penal, ci are un rol si in…

- Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat miercuri, la bilantul Parchetului General, ca magistratii nu trebuie sa aiba atitudini care sa lase loc de suspiciune si a remarcat ca bilantul Inspectiei Judiciare arata cresterea abaterilor savarsite cu rea-credinta.

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Peste 1.000 de magistrati il critica pe Tudorel Toader intr-o scrisoare deschisa in care iși manifesta susținerea pentru Justiției și susțin ca dezbaterile publice recente, referindu-se la cererea de revocare a procurorului șef al DNA, pun in grav pericol independența justiției și parcursul Statului…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Corpul magistratilor va fi drastic redus,cu un sfert, vor pleca inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar acesta este doar unul dintre efectele combinate ale reglementarilor votate in legile justitiei, anunta Forumul Judecatorilor, intr-un raport publicat joi. Mai mult, magistratii procurori isi…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis, miercuri, un mesaj in care dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei de persoane aflate in proceduri judiciare, unele condamnate definitiv, si cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa adopte o pozitie in apararea sistemului.…

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. „Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie, prin…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Violeta Stoica La aproape un an de la declanșarea scandalului cauzat de plangerile inaintate Inspecției Judiciare la adresa lui Mircea Negulescu, procuror la vremea respectiva al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu a luat nici ieri o decizie in privința procurorului Mircea Negulescu, plecat de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Comisia de la Veneția a respins solicitarea Inaltei Curți de a verifica adecvarea noilor norme din Justiție la cele europene. Precum și la legea Fundamentala a Romaniei. Comisia de la Veneția a refuzat pur și simplu examinarea cererii. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu.…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei penale, judecatoarea Mirela Sorina Popescu. "Urmare…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- PSD a depus la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor prin care il elimina pe presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit proiectului, prerogativa numirii acestora…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al…

