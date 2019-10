Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 octombrie 2019, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Lia Savonea, a transmis Curții Constituționale cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitututionala dintre ministrul justitiei, Ana Birchall, respectiv Ministerul Justitiei, ca parte a…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, marti, ca saptamana viitoare va fi publicat urmatorul raport MCV. Ministrul sustine, in cadrul sedintei de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie nu poate functiona in modul in care este…

- Procurorii Sectiei de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-au cerut sefei institutiei, Lia Savona, sa le prezinte toata documentatia ce a stat la baza initiativei din luna iulie, de modificare a Legii ANI, potrivit unui comuniat de presa postat pe pagina de internet a Consiliului."Avand…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat, marti, discutarea raportului Inspectiei Judiciare in cazul procurorului Maria Piturca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel...

- Cererea judecatoarei Dana Girbovan de retragere a demisiei din magistratura a fost inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii. Sectia pentru judecatori a CSM a sarit in apararea Danei Girbovan, dupa ce Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca respinge numirea ei la Ministerul Justitiei.…

- CSM raspunde afirmatiilor lui Iohannis despre judecatoarea Girbovan: „un vadit atac la adresa independentei si prestigiului justitiei”. Afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis despre Dana Girbovan reprezinta „un vadit atac la adresa independentei si prestigiului justitiei” sustine Sectia pentru judecatori…

- COMUNICAT DE PRESA referitor la afirmatiile Presedintelui Romaniei ce incalca in mod grav independenta si prestigiul justitiei In raport de afirmatiile Presedintelui Romaniei formulate in data de 28 august 2019, cu ocazia respingerii propunerii de numire in functia de ministru al justitiei a unui judecator,…

- Una dintre cele mai importante reforme de la Chișinau este alegerea noii componențe a Curții Constituționale dupa ce foștii judecatori și-au dat demisia in corpore. Atat Parlamentul, Guvernul și cat si Consiliul Superior al Magistraturii au anunțat concurs pentru funcțiile vacante de judecatori ai Inaltei…