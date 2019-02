Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins fara emotii echipa slovena RK Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 32-26 (16-11), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a obtinut o victorie…

- CSM București și Krim Ljubljana, campioana Sloveniei, se infrunta astazi, de la 17:00, in al doilea meci din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București - Krim e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 . CSM București joaca azi primul meci…

- Are 22 de ani și a ajuns in aceasta vara la CSM București de la Krim Ljubljana, iar sambata iși va infrunta pentru prima oara echipa care a propulsat-o in handbalul mare. „Va fi un moment special și cred ca, de asemenea, va fi emoționant”, spune Elizabeth Omoregie, componenta campioanei Romaniei la…

- CSM București a caștigat Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a trecut cu scorul de 32-24 de nemțoaicele de la Bietigheim, intr-o partida disputata in Sala Dinamo. Tot duminica, CSM și-a aflat adversarele din grupele principale ale competiției: Gyor ETO, Krim Ljubljana și Thuringer…

- Detinatoarea trofeului porneste cu opt puncte, cu doua mai mult decat CSM Bucuresti. "Tigroaicele" au sanse mari sa termine grupa principala pe locul 2, in conditiile in care celelalte adversare, Krim Ljubljana si Thuringer, nu sunt de speriat. Norvegiencele de la Vipers Kristiansand spera si ele…

- CSM București și-a aflat adversarele din grupa principala de Liga Campionilor. Campioana Romaniei va infrunta deținatoarea trofeului Gyor, pe slovenele de la Krim Ljubljana și pe nemțoaicele de la Thuringer. CSM București - Bietigheim se joaca astazi, de la 17:15, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 31-26 (16-11), si cade pe locul 2 in grupa D a Ligii Campionilor dupa patru etape.

- CSM București joaca in aceasta seara, de la ora 18:30, in grupele Ligii Campionilor cu Kristiansand, pe teren propriu. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Partida se va juca in Sala Dinamo. live de la 18:30 » CSM București - Kristiansand "Tigroaicele"…