Stiri pe aceeasi tema

- Rivalitatea dintre SCM Rm. Valcea și CSM București continua. Cele doua echipe deschid ediția actuala, cu Supercupa Romaniei, duminica, de la 17:30, pe TVR 1. Sezonul trecut, s-au intalnit de patru ori, scorul fiind egal, 2-2. SCM Rm. Valcea și CSM București au oferit, sezonul trecut, o lupta la baioneta,…

- Florentin Pera, antrenorul celor de la SCM Rm. Valcea, a avut oferta de la CSM dupa ce le-a luat titlul bucureștencelor. A ramas sa continue munca inceputa la Valcea și se așteapta la un nou sezon incins, cu surprize. SCM Rm. Valcea și CSM București se vor intalni in Supercupa Romaniei, la Brașov, duminica,…

- Cuplul de arbitre format din buzoianca Simona Stancu și galațeanca Cristina Nastase va conduce, pentru al doilea an la rand, Supercupa Romaniei la handbal feminin. Și, la fel ca in 2018, trofeul va fi disputat de aceleași doua echipe, campioana SCM Rm. Valcea și deținatoarea Cupei, CSM București. Partida…

- CSM Bucuresti si-a prezentat, miercuri, lotul pentru sezonul 2019/020, pe care il va aborda incepand de duminica, atunci cand va infrunta SCM Rm. Valcea in Supercupa Romaniei, de la ora 17:30, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cutremur pe scena politica. PSD, in Opoziție? 11 achizitii a efectuat…

- Echipa feminina de handbal CSM București și-a prezentat astazi lotul pentru sezonul 2019-2020, intr-un eveniment organizat la un mall din Capitala. Clubul Sportiv Municipal (CSM) București este singura echipa e handbal feminin din țara care a reușit performanța de a cuceri Liga Campionilor. Intalnirea…

- CSM Bucuresti intra in febra jocurilor de pregatirea inaintea unui sezon in care asteptarile sunt mari, anunța MEDIAFAX.Daca in 2018 au sustinut doar doua jocuri de verificarea inaintea debutului oficial, de aceasta data "tigroaicele" vor evolua la trei turnee de pregatire in Germania, Suedia…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a pierdut ieri meciul cu Ungaria (21-31) și a ratat ocazia de a se bate pentru o medalie la Campionatul European. Fetele antrenate de Dragoș Dobrescu vor juca in semifinalele 5-8. Va fi un prim meci cu Franța (vineri, de la ora 16.30), iar apoi, in funcție de rezultat,…

- In ultimele 24 de ore, instabilitatea atmosferica accentuata a produs pagube importante in 28 de localitați din județele Bacau, Bistrița - Nasaud, Brașov, Constanța, Covasna, Dambovița, Harghita, Mureș, Prahova, Tulcea și Valcea, precum și in municipiul București. In toate zonele afectate de intensificari…