Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul timisorean nu a oferit foarte mult spectacol. Cu toate acestea cei care au ales calea „Marelui oval” au vazut trei bare si un gol marcat dupa un final destul de palpitant. ASU Politehnica s-a impus la limita, scor 1-0, cu Ripensia in „deplasare”, in urma unui penalty transformat de Alin Ignea in…

- DNA a clasat dosarul actualului președinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu acuza faptul ca i-a dat mita un milion de euro fostului premier ca sa il numeasca, in 2008, pe jurnalistul și ong-istul Liviu Mihaiu, guvernator al Deltei Dunarii – se arata intr-un…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, lanseaza a doua ediție a programului Bursele ANIS, destinat stimularii abilitaților de predare ale cadrelor didactice tinere, incurajarii studierii tehnologiilor emergente, precum si recunoașterii metodelor inovative de predare. Data limita…

- „Leii” au mers pentru returul de la Bucuresti la adapostul celor 11 puncte diferenta dupa succesul din tur (86-75). Avantajul lui SCM Timisoara s-a spulberat dupa cateva minute si se parea ca Dinamo va obtine o calificare la pas. A fost insa randul banatenilor sa intoarca soarta partidei, dar totodata…

- SCM Poli Timisoara a incheiat cu succes poate cea mai aglomerata perioada a sezonului. Dupa triumful din Cupa, banatenii au legat victoriile in Liga Zimbrilor, acolo unde a venit randul Bacaului sa plece invinsa din Sala „Constantin Jude”. „Sprintul” alb-violetilor s-a incheiat cu scorul de 30-24 intr-un…

- Manifestanții au scandat lozinci precum: ”Fara penali”, ”Hoții stau la pușcarie in democrație”, ”Cinste lor, cinste magistraților”, ”Tu-dorel, demisia!”, ”Go, go, go, Dragnea la bulau!”, ”Liviu Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”. Mii de oameni au ieșit pe strazi și in marile orașe din țara: Cluj-Napoca,…

- Cele mai mari 9 companii de taximetrie din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante. In aceeasi perioada, Uber, serviciul privat de car sharing, activ pe pietele din Bucuresti, Timisoara si…

- „Leii din Banat” au avut parte de un nou duel tare cu „leii oradeni”. Dupa ce in prima etapa din Top 6 au castigat cu liderul din Sibiu, in aceasta seara SCM Timisoara s-a impus chiar pe terenul detinatoarei titlului, CSM Oradea. A fost un 88-85, pe muchie, pentru baschetbalistii alb-violeti dupa o…