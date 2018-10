CSM Bucureşti, înfrângerea grea în LIga Campionilor. Gabi Szabo anunţă schimbări urgente SG BBM Bietigheim – CSM Bucuresti, scor 30-28, in grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. Pentru CSM au marcat Neagu 9 goluri, Lekici 7, Mehmedovici 5, Radicevici 4, Bazaliu 1, Lazovici 1, Kurtovici 1, iar de la echipa gazda s-au remarcat Naidziniavicius 11 si Malestein, cu 7 reusite. In cealalta partida din Grupa D, tot duminica, FTC Budapesta – Vipers, scor 27-26. Astfel, dupa doua etape, CSM Bucuresti ramane cu 2 puncte, la fel ca FTC, in timp ce SG BBM Bietigheim devine lider, cu 3 puncte, iar Vipers are un punct. In prima partida din Grupa D, CSM Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

