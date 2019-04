CSM Bucureşti, eliminată din Liga Campionilor. Super-team-ul Capitalei a pierdut şi meciul din Franţa, cu Metz Campioana Romaniei pierduse si meciul tur, de la Bucuresti, cu 26-31. CSM Bucuresti rateaza prezenta la turneul Final4 al Ligii Campionilor dupa trei participari consecutive, in care a castigat trofeul in 2016 si s-a clasat pe locul al treilea in 2017 si 2018. CSM Bucuresti a inceput bine partida de la Metz si a condus la diferenta de doua goluri, 2-0, 3-1, 5-3, 7-5, dar campioana Frantei a reusit patru goluri consecutive si a preluat controlul meciului. Metz, care a avut maxim patru goluri avantaj pe tabela, a obtinut o calificare fara emotii, desi a castigat la doar un singur gol,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

