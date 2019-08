Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a castigat la limita, cu 21-20 (7-9), primul sau meci din cadrul turneului feminin de handbal Wittlicher Cup, sambata, cu formatia germana Buxtehuder SV, potrivit paginii de Facebook a clubului bucurestean.Crina Pintea, cu 7 goluri, a fost cea mai buna marcatoare a ''tigroaicelor''. Pentru…

- Jucatoarele romana de tenis Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se intalnesc in turul II de la Wimbledon 2019. Meciul se va juca miercuri, la ora ce va fi anunțata ulterior. Cele doua romance se vor intalni in premiera la un turneu WTA sau de de Grand Slam. Halep…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21. Selecționerul Stefan Kuntz iși face griji pentru capitanul Jonathan Tah (26 de ani). Fundașul central al lui Bayer Leverkusen e incert. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei. Meciul e liveTEXT pe…

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Astfel, ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va juca…

- Federatia Romana de Fotbal a comunicat UEFA ca meciul dintre nationalele Romaniei si Norvegiei, din preliminariile EURO 2020, va avea loc pe Arena Nationala din Bucuresti, pe 15 octombrie, de la ora 21.45. Acesta va fi meciul cu numarul 8 al tricolorilor in actuala campanie de calificare la turneul…

- Comisia de Disciplina a Asociației Județene de Fotbal Prahova a decis ieri respingerea contestației formulate de CS Cornu la meciul cu echipa Tricolorul Breaza, din sferturile Cupei Romaniei. Astfel, Tricolorul a fost programata astazi sa dispute semifinala, la Plopeni, de la orele 17,30, impotriva…

- Eintracht Frankfurt, semifinalista in Europa League, a fost surclasata de Bayer Leverkusen cu scorul de 6-1, duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a 32-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Bayer a marcat cele sase goluri in primele 36 de minute ale meciului, egaland astfel recordul din…