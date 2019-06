CSM București, acceptată direct în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin Echipa feminina de handbal a Clubului Sportiv Municipal București va evolua și in sezonul viitor al Ligii Campionilor, cea mai importanta competiție intercluburi din lume. EHF a anunțat astazi ca CSM București, vicecampioana Romaniei, va beneficia de un wildcard și, mai mult, va juca direct in grupe! Forul european a ținut sa recompenseze astfel rezultatele excelente din ultimii ani ale echipei noastre. In ultimele patru sezoane ale Women's EHF Champions League, CSM București a caștigat o data competiția (2016) și s-a calificat de doua ori in Final Four (2017 și 2018). Cinci campioane ale Europei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

