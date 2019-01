Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a castigat cu 28-22 parTida din deplasare cu SCM Craiova, din cadrul etapei a 12-a a Ligii Nationale de handbal feminin. In urma acestui rezultat, diferenta la varf dintre SCM Rm. Valcea si CSM Bucuresti este de trei puncte

- CSM Bucuresti nu merge asa cum si-a inchipuit in Liga Nationala, iar asta face lupta pentru titlu si mai palpitanta. Mai ales ca principala adversara, SCM Rm. Valcea, merge ceas in acest sezon.

- Campioana la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins joi, pe teren propriu, in ultimele secunde formatia SCM Gloria Buzau, cu scorul de 27-26 (13-12), in meci contand pentru etapa a XI-a a Ligii Nationale, relateaza News.ro.CSM Bucuresti a fost la un pas sa sufere al doilea esec al stagiunii,…

- SCM Craiova a debutat cu dreptul in grupele Cupei EHF, scor 18-12 cu Nykobing intr-un meci disputat pe teren propriu. In ciuda acestei victorii spectaculoase, prin prisma diferentei de la final, dar si a numarului de goluri primite. Bogdan Burcea a anuntat la final ca principalul obiectiv...

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a impus joi pe teren propriu, 30-23 (19-16) in fata echipei CSM Bucuresti, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale masculine la handbal, informeaza mediafax. Gratie acestui succes, Dobrogea Sud a urcat pe primul loc in clasament, cu 30 de puncte (10 victorii…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a realizat a saptea victorie consecutiva in campionat din totalul celor noua de pana acum, dupa ce a invins in deplasare CSM Focsani 2007, scor 27 25 11 14 , in etapa a 11 a a Ligii Nationale. In urma acestui succes, echipa de pe litoral ocupa prima…

- Trei echipe cu pretentii ale Ligii Nationale de handbal feminin, SCM Craiova, SCM Rm. Valcea si Magura Cisnadie, vor disputa la sfarsitul acestei saptamani prima mansa in turul 3 preliminar al Cupei EHF. Toate vor juca in deplasare si vor incerca sa obtina rezultate care sa...

- SCM Craiova si Corona Brasov au obtinut victorii logice in etapa a 6-a a Ligii Nationale de handbal feminin si sunt in urmarirea liderului SCM Rm. Valcea. Sorina Tirca (Corona Brasov) a avut insa un ghinion teribil, parasind terenul accidentata in partida cu Dunarea Braila.