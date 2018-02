Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a discutat, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, iar rezultatul a fost un aviz negativ.Ședința a inceput…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, 27 februarie, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. La ședința au fost prezenti atat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cat si procurorul…

- Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marți, aviz negativ asupra solicitarii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de avizare a revocarii din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. „In sedinta din data de 27 februarie 2018, Sectia pentru procurori…

- Oamenii și-au dat intalnire cu jumatate de ora inainte de timpul stabilit in Piața Victoriei, zona zero a protestelor organizate pana acum in capitala Banatului. Timișoara a intrat in acest sfarșit de saptamana sub cod galben de ger, cu temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua.…

- Scrisoare de sustinere a șefei DNA semnata de 135 de procurori din Direcție Majoritatea procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie considera ca cererea de revocare a Laurei Codruta Kövesi, formulata de ministrul justitiei, este bazata pe neadevaruri, iar scopul acestui demers este de a o…

- Procurori din cadrul DNA contesta raportul prezentat de Tudorel Toader și sar in apararea Laurei Codruța Kovesi. Procurorii spun ca au solicitat CSM sa constate ca afirmațiile facute de ministrul Justiției sunt nefondate și extrem de periculoase. Magistrații mai spun și ca DNA a fost constant atacata…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- "CSM - o hotarare emotionala!", a scris Tudorel Toader, miercuri, pe Facebook. El face, in context, o paralela intre declaratiile sale si considerentele judecatorilor Curtii Constitutionale din motivarea deciziei privind cazul "Belina". "Declaratia data: procurorul nu poate sa ancheteze oportunitatea,…