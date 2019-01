Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa audieze luni candidatii propusi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru trei functii de conducere in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Potrivit ordinii de zi a Sectiei, va fi luata in discutie avizarea propunerii ministrului Justitiei de numire in functia de procuror-sef al Sectiei de combatere a traficului de droguri din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a lui Bogdan Felician Voicu, cea de numire in functia…