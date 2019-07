Secția pentru procurori in materie disciplinara a discutat, miercuri, suspendarea din funcție a Mariei Pițurca, procurorul care a luat-o cu forța pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama, pentru a o duce la familia adoptiva. Procurorul s-a prezentat miercuri la sediul CSM. Aceasta a impins microfoanele jurnaliștilor la intrarea in sediul instituției. The post CSM amana discutarea suspendarii Mariei Pițurca din magistratura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .