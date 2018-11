Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Craiova a anunțat ca se va restricționa circulația rutiera in vederea desfasurarii concursului de Semimaraton organizat duminica de catre Asociatia Romana a Tinerilor cu Inițiativa. Duminica, in intervalul orar 10.00 – 16.00, se va inchide circulatia rutiera pe ...

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, „sa abandoneze imediat” procedura de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. „O astfel de procedura, care…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reiterat, marti, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg, sprijinul Romanei in vederea agrearii acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a subliniat ca tara noastra este in favoarea unui…

- Comisia Europeana va sprijini Romania in vederea combaterii fraudei in sectorul TVA in conditiile in care tara are un deficit de incasare gap pe acest segment de 35,88 , scrie AGERPRES.Am convenit cu domnul comisar Moscovici Pierre Moscovici, comisar european pentru afaceri economice si financiare,…

- Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat marti la RFI ca si-a depus documentele in vederea unui candidaturi la europarlamentare, precizand ca “interesul si combustia” sa pentru politica interna sunt foarte limitate si ca multi colegi, inclusiv actualul presedinte al partidului Ludovic Orban au apreciat…

- MUNICIPIUL TURDA in calitate de titular anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru „PUZ NUCLEU II... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața, polițiștii aradeni desfașoara o acțiune pentru combaterea contrabandei cu țigari. In acest sens, aceștia efectueaza razii pe Calea Aurel Vlaicu, in zona Fortuna....

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, peste 23.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 270.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii,…