CSM a respins o cerere depusa de SIIJ prin care se solicita incetarea delegarii Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror la Parchetul General

- Sectia pentru procurori a CSM a respins joi, in unanimitate, o cerere depusa de Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), prin care se solicita incetarea delegarii Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror la Parchetul General.Pe 28 martie, Kovesi a fost plasata sub control…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri seara, admiterea contestației depuse de Laura Codruța Kovesi și a hotarat ridicarea masurii controlului judiciar dispus de Secția de ancheta a magistraților in cazul fostei șefe DNA, in dosarul aducerii in țara a lui Nicolae Popa.Anunțul…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, plasata sub control judiciar,s a prezentat din nou la sectia 18 de politie, informeaza Digi24.ro"M am prezentat. Stiti ca nu pot sa fac comentarii", le a spus ea jurnalistilor prezenti in fata sectiei de politie.Intrebata cum ar putea fi influentata candidatura…

- Informatia aflata in prima faza pe surse, seara trecuta, cand s-a incheiat audierea Laurei Codruta Kovesi la Sectia speciala de la Parchetul General si-a gasit confirmare oficiala, in cursul zilei de vineri. Cand s-a emis un comunicat din care rezulta ca fosta sefa a DNA-ului a fost pusa, de joi, sub…

- Procurorii de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie SIIJ au anuntat vineri ca fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost plasata sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, ea avand sapte interdictii, printre care obligatia de a nu parasi tara fara incuviintarea procurorului…

- Augustin Lazar a tarnsmis vineri ca, in calitate de procuror general, "a exercitat atribuțiile de comunicare publica conform dispozițiilor legale in vigoare". Precizarile acestuia vin dupa ce Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi, anchetand și comunicatul…

- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Potrivit…

- Sectia pentru procurori a CSM vor dezbate luni hotararea privind delegarea pentru inca 6 luni a Ancai Jurma in functia de procuror-sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).Anca Jurma a fost delegata pe 9 iulie in functia de procuror-sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie,…