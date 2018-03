Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi sufera o noua infrangere rușinoasa chiar la CSM! Dupa ce a cerut ca sa fie aparata independenta sistemului judiciar in ansamblul sau intr-un caz legat de Liviu Dragnea, CSM a decis, cu 11 voturi impotriva, ca solicitarea lui Kovesi nu are temei.”Raportul Inspectiei Judiciare…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir face dezvaluri explozive cu privire la protocoalele dintre SRI si DNA. Prezent in emisiunea ”Controverse”, realizata de Andrei Badin, fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat trei documente din dosarul sau din 2014, semnate chiar de șefa DNA Laura Codruța…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Pe ordinea de zi a…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, este audiat, luni, in dosarul Tel Drum, de procurorii DNA. Fostul sef al ANAF l-a acuzat pe presedintele PSD ca minte, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca nu are nicio legatura cu firma Tel Drum. In dosarul „Tel Drum”, in 13 noiembrie 2017, procurorii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15 martie 2018, a inculpatilor:SULIMAN GIUNIET, cu privire la savarsirea infractiunilor de: santaj 3 fapte ,…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis vineri ca apreciaza decizia Guvernului de aprobare a memorandumului privind organizarea unui concurs de admitere in magistratura, exprimandu-si convingerea ca o abordare similara va fi aleasa si in cazul personalului auxiliar din sistemul judiciar.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Procurorii DNA au cerut, vineri, inlocuirea masurii controlului judiciar pe care Marian Vanghelie o are in dosarul de corupție in care este judecat, cu arestul preventiv, dupa ce pe numele fostului edil s-a deschis un nou dosar la Direcție. Mai precis procurorii DNA verifica in acest nou caz daca Marian…

- "E dificil sa feliciti pe cineva ca a incalcat de trei ori Constitutia" Ministrul justitiei, Tudorel Toader afirma ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala în cazul în care presedintele Klaus Iohannis nu va da curs solicitarii sale de revocare a sefei DNA, Laura Codruta…

- Judecatorului de Camera Preliminara de la Inalta Curte, caruia i s-a atribuit dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, i se solicita instituirea unui sechestru pe toate bunurile apartinand tuturor persoanelor ca au savarsit sau favorizat infractiuni contra umanitatii in acele zile. Solicitarea a fost…

- Consiliul Superior al Magistraturii, sectia pentru judecatori, a luat in discutie pe 6 martie mai multe cereri de transfer. Judecatorul Daniel Cornescu va fi transferat de la Judecatoria Targu Jiu la Tribunalul Gorj. In schimb, a fo...

- Membrii Consiliului de Management Strategic au adoptat marti Raportul de monitorizare a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, informeaza Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, marti, ca DNA nu a retras niciodata vreun comunicat de presa de pe site-ul institutiei referitor la ancheta in dosarul Belina, asa cum a sustinut ministrul Justitiei, in prezentarea motivelor in sprijinul cererii de revocare. "Ministrul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Sedinta Sectiei pentru procurori a CSM va avea loc de la ora 14.00.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca “este doar un instrument servil al subordonarii politic”, considera Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos. Platforma critica, totodata, faptul ca Toader…

- Uniunea Salvati Romania a reactionat dupa Tudorel Toader a anuntat ca propune revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, acuzand ca actiunile ministrului “sunt o dovada de atentat la independența sistemului judiciar din Romania”. USR condamna “decizia politica” luata de Toader și cere…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. De aici, raportul va pleca la CSM, care trebuie sa dea un aviz consultativ, iar decizia va finala este la președinte.Victor Alistar, membru al CSM, susține ca acest raport va fi analizat in…

- Inspectia Judiciara (IJ) se pregateste sa conteste in instanta decizia CSM privind controlul la DNA. Este o cale de atac extraordinara, foarte rar utilizata. Inspectia Judiciara (IJ) a publicat pe pagina de Facebook plangerea prealabila impotriva deciziei Sectiei pentru procurori a CSM in…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi "impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza news.ro.Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii…

- „Am vorbit despre o masura justa pe care eu, ministrul de Interne, eu, ca ministru, reprezentand pana la urma angajatorul direct, am considerat ca este cazul sa o iau. Ce pot sa spun cu siguranta, fara nicio intentie de a analiza sau de a comenta ce spune procurorul-sef al DNA este ca acea adresa a…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, o lauda pe Laura Codruta Kovesi dupa conferinta de presa sustinuta miercuri seara de sefa DNA. Desi DNA solicita in continuare condamnarea sa la inchisoare, Orban se declara mare sustinator al institutiei impotriva unor canale medie.Vezi si: Miscarea de PR…

- Conferința de presa susținuta, miercuri seara, de șefa DNA a scos la iveala inclusiv criteriile discreționare prin care aceasta și instituția pe care o conduce ințeleg sa respecte legea privind confidențialitatea datelor din dosare penale in lucru, mai ales atunci cand este vorba despre imaginea Laurei…

- Anuntul sefei DNA vine in urma solicitarii presedintelui CSM de urgentarea procedurilor care ar putea reda increderea in sistemul de justitie. Presedintele CSM Simona Marcu a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca solicita tuturor institutiilor din sfera autoritatii judiciare ca,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, reactioneaza in cazul atacurilor lansate in ultimele zile la adresa DNA, subliniind ca "problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei". Reactia vine ca urmare a scandalului…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Experții cer de la ANRE sa respecte metodologia de stabilire a tarifelor la gaze / „În primul rând solicitam o transparenta mai mare din partea Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica. Și cum prevede legislația, toate devierile tarifare trebuie sa fie publicate.…

- Lupta anticorupție din țara noastra a ajuns in atenția presei internaționale, iar activitatea DNA este vazuta diferit de fiecare țara in parte. Manipularea mediatica a Laurei Condruța Kovesi a trecut granițele și nu este exclus ca in buzunarele agențiilor straine de presa sa fi fost bagați bani pentru…

- Modul in care Laura Codruța Kovesi incearca sa scape de raspunderea prescrierii unor fapte din dosarul Microsoft și sa arunce totul in carca procuroarei Mihaela Iorga Morar este in totala contradicție cu desfașurarea reala a evenimentelor. Așa cum le-am reconstituit pe parcursul documentarii.

- Au aparut primele imagini in cazul accidentului in care a fost implicata fiica procurorului Iorga Moraru! Mai exact, reamintim caaceasta dezvaluia in octombrie 2017 un episod șocant petrecut in sanul familiei sale dupa evenimentele care au avut-o in prim plan pe procurorul DNA. Aflata in razboi cu Laura…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat vineri ca reprezinta un caz izolat situatia din dosarul Microsoft, in care fata de sase fosti ministri s-a dispus clasarea cauzei deoarece faptele s-au prescris, iar fata de altul pentru ca nu a existat fapta. "Este o situatie pe care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor.

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Inspecția Judiciara a anunțat inceperea unei acțiuni disciplinare fața de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Aceasta este acuzata de trei abateri. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la…

- Inspectia Judiciara va sesiza astazi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in legatura cu mai multe abateri care ar fi fost savarșite de Laura Codruța Kovesi, lefa Directiei Nationale Anticoruptie. Dupa analizarea raportului, CSM poate decide fie respingerea documentului, fie adoptarea ...

- Bugetul pentru 2018, cu accent pe programele de inzestrare a Armatei, precum si reforma sistemului medical militar au fost discutate, luni, la sedinta Colegiului Ministerului Apararii Nationale. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a prezidat, la sediul MApN, prima sedinta din acest…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane. Ea a mentionat ca, in urma celor citite in dosar, ii va propune lui Liviu Dragnea cereri de extindere a urmaririi…

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca nu are acces la dosarul Tel Drum, dosar in care este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, desi a solicitat acest lucru.