- Acuzații dure la adresa lui Liviu Dragnea. „Minte la fel cum respira cand spune ca sunt denuntator in dosarul Tel Drum.” - este reactia fostului prefect de Teleorman Teodor Nitulescu.Fostul prefect de Teleorman Teodor Nitulescu si-a adus aminte de rolul decorativ pe care il avea Dragnea in…

- Jurnalista Sorina Matei susține ca Liviu Dragnea minte in momentul in care spune ca flagrantul impotriva lui Valentin Preda nu a fost pe cazul TelDrum. Jurnalista prezinta rechizitoriul DNA, in care se arata ca Preda avea la el un aparat foto cu documente, nu un dosar cu documente pe ”Strategia Dunarii”.Citește…

- Gelu Diaconu a foat audiat timp de aproximativ doua ore. La remarca jurnalistilor ca a dat o declaratie in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal Liviu Dragnea, fostul sef al ANAF a spus: "Cine v-a spus asta? (...) Verificati-va sursele, eu nu stiiu nimic, stiu exact ce stiti si dumneavoastra,…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, este audiat, luni, in dosarul Tel Drum, de procurorii DNA. Fostul sef al ANAF l-a acuzat pe presedintele PSD ca minte, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca nu are nicio legatura cu firma Tel Drum. In dosarul „Tel Drum”, in 13 noiembrie 2017, procurorii…

- Luni dimineata, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns fostul presedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Acesta este audiat in calitate de martor, in dosarul Tel Drum.In ultima perioada, Gelu Diaconu a facut mai mute referiri, in postari pe Facebook, la…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, la B1, ca Liviu Dragnea ar fi fost vizat de un flagrant al DNA in perioada cand era vicepremier, actiune care ar fi fost anulata in cele din urma si ca urmare a unui sprijin primit de la o persoana din SRI. Același sprijin l-ar fi primit și firma Tel Drum, a…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- Consiliul Judetean Teleorman a decis in sedinta din 15 februarie sa nu se constituie parte civila la DNA in dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea, deoarece nu ar exista niciun prejudiciu. Consilierii au mai votat o alta decizie, potrivit careia, daca instantele vor da o sentinta de condamanare, CJ sa deschida…

- Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii din Romania a respins cererea ministrului Justitiei de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Decizia a fost luata dupa audieri indelungate a celor doua parti.

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, marti, ca DNA nu a retras niciodata vreun comunicat de presa de pe site-ul institutiei referitor la ancheta in dosarul Belina, asa cum a sustinut ministrul Justitiei, in prezentarea motivelor in sprijinul cererii de revocare. "Ministrul…

- Inalta Curte de Justitie si Casatie a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa ICCJ si Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul in care a fost vizat vicepremierul Paul Stanescu alaturi de alti fosti functionari publici.

- Curtea Suprema a respins astazi cererea depusa de Elena Udrea, prin avocatii sai, de recuzare a magistratului Ionut Matei, cel care a devenit membru al completului de judecata pentru dosarul Gala Bute la finele lunii ianuarie. Urmatorul termen in acest dosar va fi in 28 martie.

- Anuntul lui Tudorel Toader l-a scos din minti pe Tudor Chirila. Cererea ministrului Justitiei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi l-a revoltat pe solistul trupei Vama. Intr-o postare virulenta pe facebook, vedeta ProTV i-a luat apararea sefei DNA si l-a facut praf pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie și Justitie au respins definitiv, vineri, contestația depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi. "Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta persoana juridica SC Tel Drum SA impotriva…

- Victor Ponta este audiat, vineri, la DNA, in dosarul Tel Drum, spun surse judiciare. Audierea are loc dupa ce fostul premier a publicat joi, pe contul lui de Facebook, o ordonanta a DNA in care se precizeaza ca a avut calitatea de martor intr-un dosar in care a fost acuzat de Liviu Dragnea ca

- Victor Ponta, fost premier, a ajuns, vineri, la sediul DNA, unde a fost citat A®n calitate de martor A®n dosarul Tel Drum, A®n care este cercetat preAYedintele PSD, Liviu Dragnea. Ponta a mai fost audiat A®n aceastAƒ cauzAƒ.

- „Am vorbit despre o masura justa pe care eu, ministrul de Interne, eu, ca ministru, reprezentand pana la urma angajatorul direct, am considerat ca este cazul sa o iau. Ce pot sa spun cu siguranta, fara nicio intentie de a analiza sau de a comenta ce spune procurorul-sef al DNA este ca acea adresa a…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi, referindu-se la conferinta de presa de miercuri a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca este foarte linistit, afirmand ca probele nu s-au falsificat, iar legea nu a fost incalcata. "Sunt foarte linistit! Probele nu s-au falsificat, legea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. Reamintim ca Liviu Dragnea este urmarit penal in acest dosar pentru constituire de grup infractional,…

- Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea, Florinel Marinas, a dat o declaratie explicita la DNA, in dosarul in care era cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala, in care a aratat ca principalii vinovati in cazul sau sunt fostul deputat PSD, Adrian Simionescu, si primul patron Tel Drum, Marian Fiscuci,…

- Modul in care Laura Codruța Kovesi incearca sa scape de raspunderea prescrierii unor fapte din dosarul Microsoft și sa arunce totul in carca procuroarei Mihaela Iorga Morar este in totala contradicție cu desfașurarea reala a evenimentelor. Așa cum le-am reconstituit pe parcursul documentarii.

- Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar fi vandut meciul. O imunitate…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie.Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format electronic,…

- Victor Ponta a solicitat procuroarei DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum, sa ii comunice in scris calitatea pe care o are in dosar, pentru a demonstra ca nu este denunțator. Documentul prezentat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO ascunde insa o alta posibila „bomba”.„Avand…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta va depune luni o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. Ponta a sustinut ca nu a depus in viata lui un denunt, spunand…

- Victor Ponta reacționeaza prompt dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou ca l-ar fi denunțat la DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut ca a vazut denunțul lui Ponta la dosar, insa fostul premier ii lanseaza lui Dragnea o provocare: cel care minte sa plece din Parlament și din politica.Vezi…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, ii acuza pe Victor Ponta, Dan Șova și Teodor Nițulescu ca l-au „turnat” la DNA in dosarul Tel Drum. Afirmația lui Dragnea vine chiar in ziua in care Ponta a scris pe Facebook ca Dragnea ar trebui sa-și ceara scuze fața de el pentru ca a afirmat ca l-ar fi denunțat…

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Unul de-a dreptul șocant apare in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza fapte din 2016, din…

- Judecatorii de la Tribunalul București au admis cererea DNA de interdicție a inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a S.C. Tel Drum S.A, firma despre care procurorii susțin ca ar fi controlata de liderul PSD, Liviu Dragnea. Pe 27 decembrie, S.C. Tel Drum S.A. a fost trimisa in judecata, ca…

- Tribunalul București a admis, vineri, cererea DNA de blocare a insolvenței firmei Tel Drum, pentru o durata de 60 de zile. Procurorii DNA au motivat ca Tel Drum a solicitat deja deschiderea procedurii de insolventa, ceea ce produce riscul de lichidare si radiere in termen scurt a societatii, astfel…

- Dosarul, ce are ca obiect deschiderea procedurii falimentului la cererea debitorului, a fost inregistrat pe 17 ianuarie.Potrivit informatiilor de pe portalul instantelor, cererea a fost formulata de Tel Drum SA Alexandria, in calitate de debitor.Tot pe 17 ianuarie, procurorii…

- Un dosar in care societatea Tel Drum cere intrarea in faliment a fost inregistrat la Tribunalul Teleorman, primul termen fiind stabilit pentru data de 29 ianuarie, conform informatiilor publicate pe portalul instantelor de judecata. Dosarul, ce are ca obiect deschiderea procedurii falimentului…

- Premierul propus de PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, a ajuns in urma cu putin timp la Palatul Cotroceni, unde poarta discutii cu presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, seful statului a dorit sa aiba o intrevedere cu Viorica Dancila inainte de a face declaratii cu privire la…

- Deputatul USR, Tudor Pop, a scris marti pe Facebook ca una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul de europarlamentar este "una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis…

- Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman si fost sef al PSD Teleorman, este martor-cheie in dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat de procurorii anticorupție de constituirea unui grup infractional organizat, dosar care are in centru privatizarea si afacerile firmei Tel Drum.Nitulescu…

- Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman si fost sef al PSD Teleorman, coleg de partid cu Liviu Dragnea, este martor-cheie in dosarul in care liderul PSD este acuzat de procurorii DNA de constituirea unui grup infractional oragnizat, dosar care are in centru privatizarea si afacerile firmei Tel Drum.

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane, informeaza Agerpres.

- Avocatul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a venit astazi la sediul DNA, dupa ce procurorii au dat unda verde celor implicati in dosarul Tel Drum sa studieze actele de urmarire penala. Maria Vasii spune ca Liviu Dragnea nu a venit personal sa studieze dosarul pentru simplul motiv ca legea nu il obliga…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contradictie cu cele declarate public de anumite persoane. "Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut in contradictie cu cele declarate…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Printre cele mai mediatizate dosare instrumentate de procurorii anticoruptie s-au aflat cele privind decontarile…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au bazat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca nu are acces la dosarul Tel Drum si ca a primit doar ordonanta prin care a fost stabilit suspect in acest dosar. "Eu am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. Din pacate la dosar nu am acces. Eu nu pot sa imi vad dosarul. Uite…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca nu are acces la dosarul Tel Drum, dosar in care este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, desi a solicitat acest lucru.