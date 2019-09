Sectia pentru procurori a CSM a luat act, marti, de raportul Inspectiei Judiciare intocmit in urma verificarilor efectuate la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie in "cazul Timmermans". "Sectia pentru procurori (...) a luat act de Raportul Inspectiei Judiciare nr.19 - 2355, efectuat la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, avand ca obiect 'verificarea respectarii dispozitiilor legale si regulamentare in ceea ce priveste inregistrarea si solutionarea cauzei penale avand ca obiect plangerea domnului Frans Timmermans, prim vicepresedinte al Comisiei Europene'",…