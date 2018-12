Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, marti, cererea fostei sefe DNA de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului General, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Consiliului.

- Lucian Dinița, fost șef al Poliției Romane, a relatat, duminica seara, la Antena 3, o discuție pe care a avut-o cu Laura Codruța Kovesi. In 2011, conform lui Dinița, Kovesi, la acea vreme procuror general al Romaniei, i-ar fi cerut ca procurorii sa beneficieze de favoruri din partea polițiștilor…

- Secția pentru procurori a CSM a amanat pentru 7 noiembrie discuția privind acțiunea disciplinara formulata de IJ pe numele Laurei Codruța Kovesi, care a fost cercetata in urma inregistrarilor aparute in spațiul public, din timpul unei ședințe de lucru. Și Marius Iacob este vizat in aceasta lucrare,…