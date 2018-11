CSM a avizat negativ proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare

Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa privind declasificarea unor documente vizeaza Hotararea CSAT 17/2005 privind combaterea coruptiei, fraudei si spalarii banilor, precum si toate documentele care contin informatii clasificate in baza acesteia. Un amendament adoptat de deputati prevede ca de la data intrarii…

- Vazand relatarile din presa conform carora, in ziua de 15.10.2018 va fi dezbatut in ședința de guvern, la propunerea Ministerului de Justiție, un proiect de ordonanța de urgența privind modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea…

- Consiliul Superior al Magistraturii discuta, in sedinta de plen de miercuri, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului care reglementeaza modul in care se stabileste conducerea interimara a Inspectiei Judiciare (IJ), permitand mentinerea in functie a inspectorului-sef si…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, luni, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de numire a Adinei Florea ca procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "In sedinta din data de 8 octombrie, Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Tudorel Toader, Ministrul Justiției a anunțat astazi, 4 octombrie, ca proiectul de ordonanța de urgența cu privire la legile justiției este gata și va fi trimis catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Tudorel Toader a fost intrebat daca proiectul de ordonanța cu privire la legile justiției…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la plecarea de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ca proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea legilor justitiei este gata si va fi trimis in cursul zilei Consiliului, el spunand ca nu putea „sa vina cu el in mana“ si ca va…

- Guvernul a adoptat astazi Ordonanta de Urgenta prin care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea sa-i mentina in functii pe sefii actuali ai Inspectiei Judiciare. Asta in contextul in care CSM a trimis proiectul pentru consultare la instantele si parchetele din tara. Executivul a adoptat…