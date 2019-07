Stiri pe aceeasi tema

- Noul Cod Administrativ reprezinta "un regres, un pas inapoi" in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, sustine liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, care afirma ca prin ordonanta de urgenta a guvernului au fost "anulate, ignorate" propuneri importante pentru comunitatea maghiara.…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Administrativ a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Codul a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s-au mai operat cateva modificari si clarificari, inclusiv…

