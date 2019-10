"Exista o decizie a Curtii Constitutionale din 2012 care spune ca nu se poate modifica legea electorala cu mai putin de un an inainte de alegeri", a declarat miercuri Cseke Attila, potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al UDMR.

El avertizeaza ca partidele parlamentare nu ar trebui sa voteze propuneri legislative contrare unei decizii CCR.

"Nici noi nu am fost de acord cu fiecare decizie a Curtii Constitutionale, dar am respectat fiecare decizie a acestui for. Intr-un stat de drept, aceste decizii trebuie respectate. (...) Dupa iunie 2020, putem dezbate acest subiect. Dar,…