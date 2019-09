Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a afirmat ca senatorii Uniunii vor lua o decizie in privinta persoanei pe care o vor sustine la sefia forului legislativ dupa ce grupurile parlamentare vor depune nominalizarile la Biroul permanent, insa formatiunea sa nu va da votul candidatului propus…

- 'Nu sustinem acest Guvern si suntem pregatiti sa votam o motiune de cenzura, drept urmare candidatul propus de PSD la sefia Senatului, in persoana lui Teodor Melescanu, nu va fi sustinut de UDMR. Noi credem, in continuare, ca aceasta criza guvernamentala, in care se discuta despre existenta sau nu…

- Grupul parlamentar al PSD a stabilit sa il susțina pe fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului a anunțat Viorica Dancila, la finalul intrunirii senatorilor social-democraț. Intrebata daca Teodor Meleșcanu a fost intrebat cu privire la acest subiect, Viorica…

- Senatorii au adoptat proiectul de hotarare care prevede vacantarea funcției de președinte al Senatului, dupa ce Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat demisia in plen. Proiectul pentru vacantarea poziției de președinte al Senatului a fost adoptat cu 89 de voturi „pentru", nicio abținere, niciun…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat in plenul Senatului ca demisioneaza din funcția de președinte al acestui for, invocand faptul ca alianța politica prin care a obținut acest post s-a rupt. Dupa anunț, lucrarile plenului s-au suspendat pentru ca liderii de grup sa depuna propunerile…

- Variata este luata in calcul și in contextul in care Viorica Dancila a afirmat, in urma cu cateva zile, ca s-ar bucura ca ALDE sa se reintoarca la guvernare, precizand ca a discutat cu mai mulți parlamentari ALDE care au indoieli in privința rupturii cu PSD, potrivit Mediafax. Calin Popescu…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu negociaza, cu cei din PNL, o sustinere a senatorului liberal Alina Gorghiu la sefia Senatului. Calculele nu ii ajuta, insa, pe cei din Opozitie. Problema este ca Opozitia, in acest moment, nu are voturile pentru a-si impune un presedinte al Senatului. PSD are, in…

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte Senatului, reactioneaza sarcastic la esecul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul ALDE se alatura celor care sustin ca alegerile europarlamentare au fost fraudate."Moțiunea de cenzura a cazut! E greu, baieți, fara liste suplimentare?…