- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a declarat sambata ca in proiectul Codului administrativ nu este prevazuta nicio descentralizare, iar Uniunea va propune masuri de intarire a functiilor alese, nu a celor numite. Cseke Attila a precizat, pentru Agerpres, ca, in forma actuala, proiectul…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- O eroare de sistem (Matia) a generat „perturbatia” (Dacia) din care s-a nascut „anomalia” (Romania). Nici maghiarii, nici romanii de astazi (din ratiuni diferite, sigur aparent) nu au voit sa auda de aceasta ultima diata a regelui Matia, amanata precum Dieta pe care o convocase chiar inainte sa se stinga.…

- Banca letona ABLV se prabuseste sau este probabil sa se prabuseasca si va fi inchisa, pentru ca salvarea sa nu este in interesul public, au anuntat sambata Mecanismul Unic de Rezolutie al UE si Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Reuters.

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat joi ca transferul contributiilor si reducerea impozitului pe venit a afectat si autoritatile locale si a precizat ca a discutat cu premierul si cu ministrul Finantelor un mecanism de compensare a…

- Premierul Viorica Dancila iși cere scuze public pentru declarația privind persoanele cu autism. Primul ministru spune ca sprijin persoanele cu dizabilitați și ca guvernul pe care il conduce va lua masuri pentru imbunatațirea situației acestora. Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze public pentru…

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- In luna ianuarie 2018 a intrat in vigoare un nou standard internațional - „Resurse de securitate pentru siguranța Internetului obiectelor (IoT)” (Recomandarea ITU-T Y.4806). Recomandarea ITU-T Y.4806 a fost dezvoltata de Grupul de studiu 20 “Internetul obiectelor (IoT), orașele inteligente și comunitațile…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul lui Robert Cadar, sportiv din Brasov, diagnosticat cu cancer, caruia i se refuza decontarea tratamentului efectuat in Franta. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatatii.…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…

- Problemele cauzate de "revoluția fiscala" a PSD-ului au creat o situație fara precedent: apar noi ordonanțe fiscale în fiecare ședința de guvern, unele dintre ele completând sau schimbând deciziile date cu o

- Liderii PSD se vor reuni in Comitetul Executiv al partidului, acolo unde urmeaza sa inceapa evaluarea secretarilor de stat. Fostul lider PNL, senatorul Alina Gorghiu, susține ca am putea avea parte de un harakiri public, cu mulți oameni din Guvern decapitați. Citește și: Incepe marea EPURARE…

- Controlul legalitatii, al aplicarii actelor normative si contencios administrativ s-a numarat printre activitatile Institutiei Prefectului – Judetul Maramures in 2017. Conform unui raport, au fost supuse verificarii legalitatii 28.561 acte administrative adoptate/emise de autoritatile administratiei…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Potrivit unui…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Este vorba despre 44 de directive, dintre care patru au fost deja transpuse integral. Pentru celelalte 40 trebuie adoptate…

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta astazi o serie de masuri care sa mentina salariul net cel putin la nivelul din decembrie 2017 pentru mai multe tipuri de angajati, respectiv cei scutiti de impozit si cei care lucreaza part-time, atat bugetari,…

- Presedintele PSD,L. Dragnea, va fi audiat in comisia de aparare a Senatului Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia de aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat…

- Experții criminaliști și personalul auxiliar de specialitate criminalistica din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, membri ai sindicatului și salariați neafiliați,in temeiul art. 39 alin (1) din Constituția Romaniei și art. (3) din Legea 60/1991, va aducem la cunoștința…

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate, se va putea depune pana pe 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe…

- Concediul de odihna este unul dintre concediile la care are dreptul, in fiecare an, orice salariat. Durata minima e de 20 de zile lucratoare și nu se poate renunța la el. Citeste si Nou ajutor social de la stat: cum poti sa lucrezi doar 4 ore pe zi si sa primesti salariul intreg, pentru norma…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca a discutat cu mai multi ministri dupa ce a primit o scrisoare de la peste 80 de ONG-uri. Dancila a declarat in cadrul sedintei de Guvern ca a decis urgentarea legii privind combaterea violentei in familie."Am primit azi o scrisoare semnata de peste 80 de…

- CCR amana decizia privind obiectiile formulate de ICCJ si PNL pe Legile Justitiei Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- In decretul publicat miercuri in Monitorul Oficial se arata ca "se desemneaza doamna Viorica Dancila in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programuljui si listei noului guvern potrivit art 103 (alin.2) din Constitutia Romaniei,…

- Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru detinutii care au executat pedepse in conditii necorespunzatoate, posibilitatea adoptarii acestei masuri fiind prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii…

- Președintele Klaus Iohannis a greșit decretul privind desemnarea Vioricai Dancila la funcția de prim-ministru. Documentul nu conține numele integral, așa cum este in actul de identitate. Potrivit unor surse, decretul ar urma sa fie retras, declarat nul, apoi emis un alt decret cu un alt numar care sa…

- Detinutii vor fi despagubiti financiar daca au fost tinuti in mizerie.Posibilitatea adoptarii acestei masuri este prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024. Oficialii ministerului si-au propus ca termen pentru realizarea acestei masuri primul semestru al acestui an. ”Ministerul Justitiei intreprinde…

- Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea conditiilor de detentie si a supraaglomerarii din penitenciarele romanesti a fost aprobat miercuri in sedinta de Guvern. Calendarul este menit sa puna in executare o hotarare-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, arata Ministerul Justitiei.

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- Sistemul public de sanatate are nevoie de "tratament soc", care trebuie administrat in infrastructura medicala, in aparatura moderna si pentru motivarea personalului de specialitate, a afirmat marti premierul Mihai Tudose."Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in…

- Persoanele care au muncit cel puțin zece ani în condiții de munca deosebite vor putea ieși la pensie cu cinci ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare. Cei care au activat 15 ani în condiții deosebite vor avea dreptul la pensie cu 7 ani și jumatate mai…

- Marian Godina se pregatește de nunta. Anul trecut, Marian Godina a anunțat ca s-a logodit cu iubita lui. Fostul polițist de la Rutiera, trecut la „mascați”, a publicat pe o rețea de socializarea invitația la nunta.Citeste si: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului:…

- Guvernul a aprobat joi, prin memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform Codului fiscal, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar…

- Pentru unii bolnavi, ar fi o condamnare la moarte. Rezolvarea ar putea veni chiar in saptamana Craciunului. Premierul Mihai Tudose i-a invitat la dialog pe liderii medicilor de familie. Medicii de familie s-au tot plans ca birocratia ii ingroapa. Si ca risca sa intre in faliment fiindca banii…

- Exprimarea afectiunii în public, folosirea gumei de mestecat sau mâncatul în public pot fi pedepsite cu aspre amenzi sau chiar cu închisoarea în anumite tari. Daca va îndreptati spre Singapore, lasati guma de mestecat acasa. Aici este total interzisa…

- Avocatul Poporului a anuntat miercuri ca s-a autosesizat si urmeaza se demareze o investigatie cu privire la absenta imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absenta imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania,…

- Plecand de la premisa ca deputatul Eugen Nicolicea nu minte cand isi asuma studiile de Drept, ma intreb ce gandesc profesorii si colegii de facultatea ai parlamentarului PSD cand vad disperarea acestuia de a tine secret numele institutiei pe care a absolvit-o? Despre refuzul lui de a spune la ce universitate/facultate…

- Plenul Senatului a adoptat o serie de amendamente ale lui Serban Nicolae, respinse de comisie, la articolul 96 al legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, care reglementeaza raspunderea materiala a magistratilor.Astfel, ”eroarea judiciara atrage raspunderea judecatorilor si…

- Magistratii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei. Astfel, la articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari…

- Legea parteneriatului public-privat (PPP), mult asteptata de catre investitorii privati pentru a putea ajuta statul la realizarea principalelor investitii de care are nevoie Romania, a fost adoptata joi, de catre Guvern, dar deocamdata este inutila, spun oamenii de afaceri.

- În ultima perioada, reprezentanții DNA au lansat tot felul de acuzații împotriva modificarilor legilor justiției. La o simpla analiza a proiectelor de lege, se poate vedea clar cum toate acuzațiile sunt niște minciuni. DNA acuza ca transpunerea Directivei UE 2016/343 în legislația…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat in cadrul sedintei de Guvern de astazi ca a pregatit o hotarare de Guvern care sa vina in ajutorul angajatorilor. In contextul volumului mare de contracte ce urmeaza a fi trimise catre Revisal dupa transferul contributiilor sociale in sarcina angajatului,…

- Incepand de astazi, 11 decembrie, de la ora 13.00, si pana pe 15 ianuarie 2018, traficul rutier pe str. 31 august 1989, in perimetrul strazilor Mitropolit G. Banulescu-Bodoni – Al. Puskin, va fi suspendat. Motivul acestei decizii, anunțat de Primaria capitalei, este organizarea de catre Guvern a Targului…

- Doua succese importante au avut loc pentru CNMR : 2% cofinanțare din fonduri UE pentru universitați, ong-uri, sindicate, patronate, la inițiativa CNMR, cu sprijinul MFE și aprobarea Camerei Deputaților, aprobarea de catre Guvern la propunerea CNMR a salarizarii personalului din sectorul public ce…