CSC Sânmartin joacă miercuri în Cupa României Aflata in cantonament la Baile Felix, echipa bihoreana debuteaza astazi in faza nationala a Cupei Romaniei. CSC Sanmartin se va duela pentru calificarea in turul doi cu satmarenii de la Unirea Tasnad, formatie retrogradata din Liga a III-a. Meciul are caracter eliminatoriu si se va desfasura pe terenul din Santion, incepand cu ora 17:30. Intrarea este libera. Pentru acest joc, antrenorul Calin Cheregi se va baza pe jucatorii pe care i-a avut la dispozitie si in sezonul trecut. Partida va fi arbitrata de Catalin George Roman (Gradinari – Timis) – Marian Alin Botas si Madalin Bulgarasu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Robert a ramas fara bicicleta dupa ce hoții au „dat o tura” prin zona Braytim și i-au furat vehiculul cu doua roți din curtea imobilului. I-au lasat „ca amintire” lanțul taiat. Ați vazut bicicleta lui Robert prin oraș? „A fost constatat furtul unei biciclete in aceasta dimineața, la ora 6.…

- Arad. Au aparut primele noutați in cazul capitanului UTA-ei, Ciprian Rus. Acesta a mers, azi, la Clinica de Arsuri Chirurgie Plastica și Reparatorie, din Timișoara, acolo unde a și fost internat pe loc. Medicul echipei UTA, Hashem Falah este alaturi de Cipri Rus in orașul de pe Bega.…

- Un ceremonial militar și religios a avut loc in fața Catedralei Mitropolitane și au fost depuse coroane de flori la Monumentul Crucificarii amplasat in fața lacașului de cult. La manifestari au participat și autoritați din Timiș. Au fost depuse coroane și jerbe de flori in Cimitirul…

- Pedalarea Copiilor va avea loc in Parcul Botanic, sambata, 1 iunie, de la ora 10. Startul pedalarii se va da la ora 10.30, iar pe durata intregului eveniment vor avea loc o mulțime de activitați pentru copii, de la picturi pe fața și șuvițe colorate la un atelier de desene pe asfalt cu creta și un…

- Potrivit acestuia, marți, in timpul ședinței Consiliului Local Becicherecu Mic, cei de la PSD și ALDE i-au acuzat pe cei de la USR ca au mituit alegatori in timpul alegerilor de duminica și ca au adus oameni din Timișoara sa voteze in comuna. „Rog partidele vechi sa nu fie necioplite cu membrii…

- Cele trei, in varsta de 24, 36 și 40 de ani, au fost depistate de agenții de securitate ai societații comerciale. Au incercat sa treaca de casa de marcat avand asupra lor mai multe produse cosmetice și de uz casnic neachitate. Oamenii de ordine le-au oprit și au chemat poliția in ajutor.…

- Incendiul a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat in jurul orei 2.30. Mai multe pubele au fost cuprinse de flacari pe Bulevardul Republicii, in imediata apropiere a Pieței Operei din Timișoara. Pompierii au trimis la fața locului cinci subofițeri cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma.…

- Incidentul s-a petrecut pe strada independenței din Timișoara la o cladire cu curte comuna. Unul dintre zidurile uneia dintre locuințe s-a prabușit, iar caramizile au ajuns langa ușa de acces a unui apartament. Povestea a ajuns la urechile pompierilor dupa ce proprietara apartamentului a…