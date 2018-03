Stiri pe aceeasi tema

- Marit, începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, are loc o noua ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Este prima sedinta CSAT la care participa premierul Viorica Vasilica Dancila.

- ”Daca nu a existat baza legala și nici macar decizie CSAT, nu vorbim de un abuz in serviciu, infracțiunea cea mai draga binomului?” a scris Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, pe Facebook. Intrebarea ridicata de Lia Olguța Vasilescu vine in contextul in care președinția a transmis:…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarâri, încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau între SRI si alte entitati ale statului, a

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…

- Marți, 20 martie, incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: • Activitatea desfașurata…

- Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotararea Parlamentului Romaniei numarul 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii…

- CNCD a amanat decizia in cazurile Iohannis si Kovesi. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a stabilit ca 26 martie sa fie termenul de audiere in cazul sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat prioritatile partidului in domeniul relatiilor externe ale Romaniei. In discursul sustinut la Congresul PSD, Dragnea a amintit ca altii "se lauda" in vizitele externe cu alocarea a 2% pentru Aparare, desi PSD a luat aceasta masura."Noi am decis alocarea…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- Administratia Prezidentiala a anuntat participarea presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de prezentare a Raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017.Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11.00. ...

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat vineri, 23 februarie a.c. la reuniunea informala a Consiliului European, care a avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei. Principalele subiecte aflate pe agenda au vizat viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020 si aspecte institutionale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras."Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD, ce…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol" a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al anga...

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor, existand multe situatii in care politistii sunt chemati la munca din timpul liber, si cere membrilor…

- A fost in 2000, intre 15 februarie și 31 octombrie, șef al Marelui Stat Major al Armatei Romane. De unde a plecat dupa ce, pe 27 octombrie același an, a susținut o conferința de presa in care a afirmat ca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii urmarește și protejeaza activitatea gruparilor mafiote din…

- La ora 20:15, președintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca primele declarații despre scandalul izbucnit la DNA Ploiești. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine joi, 15 februarie a.c., ora 20:15, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni (acces pentru reporterii și redactorii…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi un proiect de lege privind achizitionarea sistemelor HIMARS, precum si o hotarare privind corvetele multifunctionale, premierul Viorica Dancila apreciind ca Romania are obligatia de a-si intensifica eforturile nationale pe dimensiunea de aparare.

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna ianuarie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 346.000 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 190 controale, in urma…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș a efectuat in prima luna a anului 172 de controale in domeniul relațiilor de munca. La 28 de angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 47 de persoane. In urma acestor controale, au fost aplicate 22 amenzi, valoarea lor fiind in suma…

- De atata amar de vreme, atat Lucian Pahontu, cat mai ales Marian Hapau stateau barem linistiti cu privire la Consiliul Suprem de Aparare al Tarii, stiind ca de aici nu au cum sa se astepte la vreun cutit varat in spate. Cel putin atata timp cat consilierul prezidential pe probleme de securitate nationala,…

- Miniștrii Cabinetului Dancila depun juramantul la Palatul Cotroceni Guvernul Viorica Dancila a primit votul de încredere al Parlamentului. S-au înregistrat 282 de voturi pentru si 136 împotriva si o abtinere. Potrivit anuntului facut de Administratia Prezidentiala,…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere, i-au trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis in care il anunța ca in aceasta seara va avea loc votul de investitura in Parlament și ii cer sa organizeze tot in aceasta seara ceremonia de depunere a juramantului de…

- Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa vineri la ora 11.00 si in care va fi decisa componenta Guvernului, Viorica Dancila ar urma sa depuna la Parlament lista ministrilor. De la ora 15.00, este programata sedinta Birourilor Permanente Reunite, in care…

- Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 25 ianuarie 2018, ora 17.00, este urmatoarea: I . PROIECTE DE HOT RARI privind : Trecerea unor imobile din domeniul public al UAT Medgidia si administrarea Consiliului Local Medgidia in domeniul public al Judetului…

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- Tudose vrea sa se duca personal cu demisia la presedintele Iohannis - surse Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. Surse guvernamentale…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de…

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…

- "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii proiectului, dar, din senin, am auzit o declaratie in care spunea ca si-a pierdut increderea in ministrul Justitiei.…