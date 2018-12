Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, printre subiectele care ar urma sa se afle pe ordinea de zi numarandu-se planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 2019 - 2028. Potrivit Administratiei Prezidentiale, CSAT urmeaza sa mai discute programul propriu de activitate pentru anul viitor, planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in 2019, precum si Planul National de Prioritati Informative pentru 2019. "In cadrul sedintei…