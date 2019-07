CSAT. Noutate pentru Armata Romana la misiunile internationale. Ce efective vor actiona din MApN si MAI peste hotare

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a emis, marti, hotararea privind eliberarea lui Ionel Vasilca din functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), a anuntat presedintele Klaus Iohannis. "CSAT a emis astazi hotararea pentru eliberarea din functia de director al Serviciului…

- Administrația Prezidențiala a transmis, marți, la finalul ședinței CSAT, ca s-au avizat propunerile de rectificare bugetara pentru instituțiile cu atribuții in domeniul securitații naționale:„Marți, 30 iulie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii,…

- 9 oameni ai legii cercetati ca nu si-ar fi indeplinit bine atributiile Foto: Agerpres Ministerul de Interne semnaleaza într-un raport mai multe probleme în modul de gestionare a cazului de la Caracal. Sunt cercetati un politist care a raspuns la apelurile la 112 ale Alexandrei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine in cateva momente, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Urmareste transmisia live de la ora 20.00 aiciUPDATE: Presedintele a declarat ca va pune in discutie, in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, consecintele tragediei de la Caracal,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, ca a avut, in cursul zilei de ieri, 26 iulie, o serie de discutii telefonice cu ministrul de Interne Nicolae Moga, precum si cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca in legatura cu tragedia de la Caracal. Klaus Iohannis le a cerut acestora ca cercetarile…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut ministrului de Interne si directorului STS ca cercetarile in cazul de la Caracal sa fie desfasurate cu maxima celeritate, asteptand la sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de marti o prima evaluare asupra situatiei, informeaza un comunicat transmis vineri…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti va trebui sa se discute despre demisii "la nivel inalt", despre o reforma profunda a Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), si nu despre bugetele unor institutii, transmite…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, transmite ca este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o adolescenta care și a pierdut viața in condiții dramatice. "Circumstanțele…