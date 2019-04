Stiri pe aceeasi tema

- In primele trei luni ale acestui an, aproape 500 romani s-au adresat Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), pentru identificarea de solutii amiabile in relatia cu bancile si IFN-urile. Din numarul total al celor 494 de cereri primite in primele trei luni din 2019,…

- Aproape 500 romani s-au adresat Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) in primele trei luni ale acestui an, pentru identificarea de solutii amiabile in relatia cu bancile si IFN-urile.

- In 2018, in aceeasi perioada, CSALB primise 310 cereri din partea consumatorilor. Din totalul celor 494 de cereri primite in primele trei luni din 2019, 458 se refereau la diverse spete in relatia cu banca, in vreme ce 36 vizau diferite aspecte ale relatiei consumatorilor cu IFN-urile.…

- Dacia a produs masini de 1 mld. euro în primele doua luni din 2019. Patru din cinci masini produse la Mioveni în primele doua luni au fost Duster, pe masura ce productia celui de-al doilea cel mai bine vândut SUV mic de pe piata europeana a crescut constant. …

- Probleme la zi: Conciliatorii bancari Foto: Arhiva. 13.20 PROBLEME LA ZI. Conciliatorii bancari – mai aproape de o solutie echitabila? Invitati în studio: Gabriela Folcut – director executiv al Asociatiei Române a Bancilor, Liviu Vladimir Fenoghen –…

- Romania a exportat animale vii in suma de 349 milioane de euro, in primele 11 luni din 2018, in scadere cu 11,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,5%, la…

- Romania a exportat animale vii in suma de 325,4 milioane de euro, in primele zece luni din 2018, in scadere cu 9,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,4%,…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in sus, de la 4,3% la 4,4%, pe seria bruta, cresterea economica din al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului 2017. În decembrie 2018, INS a confirmat estimările publicate la jumătatea lunii noiembrie 2018,…