- Presedintele CNCD a precizat ca, deocamdata, Viorica Dancila nu a confirmat ca va veni la audierea la care a fost citata pentru marti: ”Deocamdata, nu a confirmat. Din surse publice stiu ca se deplaseaza la Bruxelles si, in masura in care isi manifesta dorinta sa fie prezenta personal la audieri,…

- Politistii de la Imigrari din Braila au refuzat sa-i prelungeasca unui cetatean albanez sederea in Romania, pe motiv ca acesta a incheiat o casatorie de convenienta cu o braileanca, pe care nici nu o cunostea bine, potrivit informatiilor furnizate luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a solicitat, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar Laura Codruta Kovesi a cerut sa fie urgentat, precizand ca ea nu a discutat decat cu Sorin Grindeanu despre posibilitatea de a fi ministrul Justitiei.

- Presedintele Consiliului pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, a explicat, pentru MEDIAFAX, de ce sanctiunile in cazurile „Serban Nicolae – Chichirau” si „CTP – Viorica Dancila” au fost diferite. Csaba apreciza faptul ca Nicolae a fost provocat, iar CTP a fost cel care a provocat.

- Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a condamnat, joi, intreruperea proiectiei filmului „120 BPM/ batai pe minut” de la Muzeul National al Taranului Roman (MNTR), care a avut loc duminica, spunand ca prin acest incident a fost depasita libertatea…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat marti seara, in cadrul dineului anual al Consiliului de coordonare a organizatiilor armenilor din Franta (CCAF), sa actioneze pentru includerea in calendar a unei ''zile de comemorare a genocidului'' armean, o promisiune facuta in campanie,…

- Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare selectiva a unei analize preliminare, o tentativa de a sabota iesirea noastra din UE", a declarat secretarul de stat pentru Brexit, Steve Baker, in cadrul unei audieri in parlament. Studiul, realizat pentru Ministerul britanic pentru Brexit,…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD.Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a…

- Actrita americana Meryl Streep, care apare foarte rar in productii de televiziune, va juca alaturi de Nicole Kidman si Reese Witherspoon in cel de-al doilea sezon al serialului "Big Little Lies", au anuntat miercuri reprezentantii postului HBO, citati de AFP. Citeste si: Premierul lui Traian…

- Premierul propus de fostul presedinte Traian Basescu iese la inaintare cu un atac dur la adresa Vioricai Dancila. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca premierul PSD este "periculoasa" pentru ca "va face tot ce ii cere Dragnea". Politicianul sustine ca se va opune vehement instalarii ei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca premierul viitorului Guvern va fi un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, cum trebuiau sa fie si cei anteriori, si trebuiau sa inteleaga aceasta chestiune, un…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Oradea, ca parlamentarii UDMR se vor intalni pe 29 ianuarie, in grupurile reunite, pentru o decizie privind sustinerea in Parlament a cabinetului Vioricai Dancila. "Noi inca nu am avut ocazia de a vorbi cu premierul desemnat, nu o cunoastem, nu…

- Rasturnare de situație in cazul agresorului Vioricai Dancila. Premierul desemnat de Klaus Iohannis a trecut printr-un moment umilitor. Aceasta a fost injurata și lovita de un simpatizant al fostului președinte Traian Basescu, cu noua ani in urma.Totul s-a intamplat din cauza unor afișe electorale…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au incheiat un nou acord privind securitatea frontierei intre cele doua tari, Londra urmand sa plateasca mai mult Parisului pentru oprirea imigrantilor care incearca sa ajunga in Marea Britanie, informeaza postul France 24.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a reinstalat, joi, ca presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) pe Gigi Dragomir, care fusese demis din functie de fostul prim-ministru Mihai Tudose la doar doua luni de la preluarea conducerii institutiei.

- Opozitia continua atacul dupa desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier. Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, sustine ca in urma acceptarii propunerii facute de PSD, Klaus Iohannis a devenit, astfel, "cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea". "Indecizie și neputința, asta…

- ”Apreciem in mod deosebit poziția domnului Iohannis” a spus președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa desemnarea Vioricai Dancila, ca premier, laudandu-l prima oara in acești termeni pe președintele țarii, considerat pana acum șeful „statului paralel” și dușmanul de moarte al social democraților.La randul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Jurnalistul Bogdan Chirieac apreciaza ca presedintele Klaus Iohannis a actionat pragmatic prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, alegand sa nu provoace o criza politica prelungita. "In privinta domnului presedinte Iohannis, dincolo de elucubratiile unora si altora,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut primele declarații cu privire la propunerea Vioricai Dancila in funcția de premier. ”Nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gandește și ce dorește sa faca din aceasta funcție. Cu domnul Tudose și Grideanu a fost altceva, eram colegi și ii cunoșteam. Nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca UDMR nu are vreun motiv sa nu fie de acord cu nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. Liderul PSD i-a spus lui Klaus Iohannis…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta în Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru. El a afirmat marti seara,…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, în situatia în care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. El a declarat, marti seara, la postul de televiziune…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, despre propunerea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, ca intelege ca aceasta nu are un profil profesional "tocmai remarcabil", mentionand ca se constata "o degradare a fiecarei oferte de la o nominalizare la alta". …

- Presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, saluta propunerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si vine si cu cateva argumente: este unul dintre cei mai echilibrati oameni pe care ii cunoaste, este profesionista si modesta."O cunosc bine pe Viorica Dancila si este unul dintre cei mai…

- Potrivit lui Ioan Dirzu, președintele PSD Alba, romanii o duc mai bine dar inca nu s-au prins: ”creștere economica peste cele mai optimiste așteptari”. Deși s-a plasat de partea lui Dragnea in razboiul acestuia cu premierul Mihai Tudose, liderul PSD Alba deputatul Ioan Dirzu se lauda cu performanțele…

- Premierul irlandez Varadkar dezbate viitorul Europei cu deputații Premierul (Taoiseach) Republicii Irlanda Leo Varadkar va fi primul lider european care va dezbate viitorul UE cu deputații, miercuri dimineața. Deputații dezbat summitul UE și Brexit Marți dimineața, deputații dezbat rezultatele intalnirii…

- PSD se afla intr-un mare dezastru, dupa ce și-a daramat al doilea guvern in mai puțin de 6 luni! Acum, insa, social-democrații au comis-o rau de tot. L-au dat jos pe Mihai Tudose, dar nu vor avea premier interimar pus de ei. Acum, Klaus Iohannis e cel care face jocurile. Tudose e și el complice,…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Sunt negocieri pe ultima suta de metri, la Guvern! Cu mai putin de o ora inainte de sedinta cruciala din PSD, premierul Mihai Tudose are o intalnire de grad zero la Palatul Victoria. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei…

- Mircea Geoana, despre razboiul din PSD. Fostul președinte al partidului spune ca tensiunile vor duce la o criza politica prelungita ce, inevitabil, va afecta actul guvernarii. ”Suntem in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO”, mai spune Geoana, intro postare pe pagina de Facebook.…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele american, Donald Trump, au subliniat, marti, in cursul unei discutii telefonice, importanta de a elabora un acord comercial bilateral "rapid" dupa retragerea Regatului Unit din UE, transmite AFP. "Theresa May l-a informat pe presedintele american despre…

- "Magistratii sunt parte a societatii care, dincolo de statut, atunci cand au nemultumiri si atentioneaza asupra unor iminente si majore disfunctii de sistem, prin initierea unor reglementari, trebuie sa le faca cunoscute prin modalitati care sa nu afecteze profesia, prestigiul, interesele pentru…

- Deputatul Ionut Simionca (33 ani) a fost ales, vineri seara, in functia de presedinte al organizatiei judetene PMP Bistrita-Nasaud, pentru un mandat de patru ani, fiind de altfel singurul candidat pentru aceasta pozitie. La conferinta de alegeri a participat si presedintele executiv al PMP, Eugen…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru legile Justitiei au preluat punctele de vedere si argumentele CSM si ale asociatiilor profesionale si au dat libertate Consiliului in ceea ce priveste numirile de magistrati, a declarat luni presedintele comisiei, Florin Iordache, informeaza agerpres.ro. …

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat miercuri ca nu a fost nicio surpriza pentru nimeni condamnarea la inchisoare pe viața pentru genocid a fostului lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, amintind insa ca exista posibilitatea apelului, transmite dpa. "Toata lumea…

- Ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean din aceasta luna este deschisa de un proiect initiat de presedintele CJC, Horia Tutuianu, privind acordarea, post mortem, a titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Constantaldquo; prof. univ. dr. Gheorghe Dumitrascu. Titlul decernat pentru intreaga…