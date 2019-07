Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor al Aerostarului, Daniel Munteanu, și-a prezentat viziunea, anunțand ca dorește sa creeze o echipa cu un pronunțat joc de posesie Intotdeauna exista o prima data. In cazul antrenorului Daniel Munteanu, aceasta „prima data” se numește Aerostar. Tehnicianul in varsta de 41 de ani se afla…

- Victorioasa cu 5-0 acasa, in manșa tur a „barajului”, echipa lui Gheorghe Penoff a remizat (1-1) sambata, in returul din deplasare cu Voința Albești Din noul sezon care va incepe pe data de 24 august, Bacaul va avea doua echipe in Liga a III-a. Pe langa Aerostar, retrogradata din eșalonul secund, județul…

- Judoka CSM Bacau pregatiți de Dorin Cruceanu se simt ca acasa in Serbia. Iar „sufrageria” lor ramane podiumul. Au demonstrat-o și la ediția din acest an a puternicului turneu internațional „Trofej of Vrsac” de la Vrsac (Vrșeț). „Este pentru al treilea an cand concuram aici. Practic, suntem de-ai casei”,…

- Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret a finalizat lucrarile de intervenție cu echipa de scafandri la acumularea Poiana Uzului, pentru care a fost necesara coborarea nivelului apei in lac. Astfel, a inceput procesul de umplere, pentru refacerea nivelului. Intervenția a fost realizata de echipa de…

- Bilanț meritoriu pentru CS „Dan Botezatu” Bacau in Muntenegru, acolo unde, recent, s-au derulat Europenele de karate SKDUN și Cupa Europeana pentru Kohai. La Bar, gazda celor doua competiții, s-au reunit la start 790 de sportivi din 21 de țari. Gruparea bacauana antrenata de Ionuț Cașeru s-a prezentat…

- Bacauanii au primit cu bucurie deschiderea primului magazin Mega Image din oraș, unitate care este situata in zona Orizont, pe str. Marașești nr 104. Supermarketul Mega Image Marașești, cu o suprafața de 350 de metri patrați, este primul deschis in Bacau urmand ca in anul 2019 sa se inaugureze alte…

- Actorii Corina Danila, Silviu Biriș, Doina Antohi și Ștefan Ruxanda, de la Teatrul Elisabeta din București vin, miercuri, 17 aprilie, de la ora 19,00, in sala Cinema Capitol, instituție administrata de Biblioteca Municipala Radu Rosetti, sa arate pe viu un nou model de… casnicie liniștita. ,,O casnicie…

- Centrul Județean Bacau al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca incepand de joi, 11 aprilie, efectueaza plațile aferente ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 1.07 – 31.9.2018…