CSA Steaua, eliminată din Cupa EHF la handbal masculin de o echipă din Israel Echipa masculina de handbal Steaua București a susținut a doua manșa a turului II din Cupa EHF. Roș-albaștrii au cedat in deplasare cu Maccabi Srugo Rishon Lezion, din Israel, 23-27 (10-13), dupa 25-23 in tur. Steaua a ratat doua aruncari de la 7 metri si a avut nu mai putin de 9 eliminari de doua minute, in timp ce au avut cinci sanctiuni cu eliminare de doua minute. Becheru a primit cartonașul roșu, deoarece a fost eliminat temporar de trei ori. Cei mai buni marcatori de la ”ros-albastri” au fost Krsto Milosevici si Stefan Vujici, cu cate 6 goluri. Pentru Steaua au mai inscris Javier Humet 3… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

