- CSA Steaua a caștigat, la Tribunalul București, palmaresul echipei de fotbal Steaua, de la inființare, pe 7 iunie 1947, pana in 2003, cand a avut loc ”Marea Schisma”. Decizia NU este definitiva și poate fi atacata la recurs la Curtea de Apel!

- CSA Steaua a caștigat, vineri, la Tribunalul București, palmaresul echipei de fotbal Steaua, de la anul inființarii - 1947, pana in 2003. Decizia instanței nu este una definitiva și poate fi atacata cu recurs. Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a confirmat pentru Gazeta Sporturilor decizia instanței.…

- Florin Talpan a confirmat decizia instanței: "Am caștigat tot. Am depus foarte multa munca pentru acest dosar. Era și cazul sa caștig. Eram sigur!". Decizia nu este definitiva și poate fi atacata la recurs la Curtea de Apel! CSA Steaua are PALMARESUL ISTORIC. Tribunalul Bucuresti i-a…

