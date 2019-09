Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea și Astra Giurgiu se intalnesc vineri in etapa a șaptea a Ligii 1. Meciul se joaca de la ora 21:00 și este transmisa pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 21:00 » Craiova - Astra Vezi AICI live+statisticiVezi AICI clasamentul Ligii 1Vezi…

- Astra Giurgiu și Viitorul se infrunta azi, de la ora 21:00, in ultimul duel al etapei a 6-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 21:00 » Astra Giurgiu - Viitorul Vezi AICI live+statisticiVezi AICI programul etapei…

- Craiova și Sepsi joaca azi de la ora 18:00 in primul meci al zilei din etapa a 5-a din Liga 1. Meciul va fi livetext pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. liveTEXT de la 18:00 » Craiova - Sepsi Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile Craiova: 13. Pigliacelli…

- CS Unviersitatea Craiova o infrunta azi pe Chindia Targoviște, de la ora 18:00, intr-o partida din etapa a treia a Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 18:00 » Craiova - Chindia Targoviște Vezi aici live+statistici Echipele…

- Liga 1 se reia azi cu partida dintre Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș. Partida incepe la ora 18:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 18:00 » Hermannstadt - Gaz Metan Mediaș Vezi aici live+statistici Echipele…

- Formatia CSU Craiova s-a calificat, joi seara, in turul doi preliminar al Ligii Europa, invingand cu scorul de 3-2 echipa azera FC Sabail, acasa, in mansa secunda a primei runde preliminare. In tur scorul a fost tot 3-2 pentru olteni.Joi, la Craiova, au marcat Cicaldau ’28, Vatajelu ’54 si…

- U Craiova joaca joi cel de-al doilea meci contra azerilor de la Sabail, in cadrul turului I preliminar al Europa League. Partida se va disputa de la ora 19:00 și va fi transmisa pe TV Digi Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la ora 19:00 » Craiova - Sabail Click AICI pentru live+statistici…