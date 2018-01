Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Mark Zuckerberg a anuntat una dintre cele mai mari schimbari ale News Feed-ului din ultimii ani, urmand ca utilizatorilor sa le apara mai multe postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul postarilor de la companii, brand-uri si diverse publicatii. Schimbarea va afecta organizatiile…

- Un barbat a murit intr-un hipermarket din Craiova. Pensionarul de aproape 80 de ani și-a pierdut viața, in urma unui stop cardio-respirator. Alerta a fost data, dupa ce batranului i s-a facut rau in magazin, noteaza observator.tv . Potrivit ISU Dolj, la fața locului a fost trimis de urgența un echipaj…

- Mai multe ONG-uri din Timișoara condamna Inspectoratul Județean de Poliție Timiș pentru ca a deschis doua dosare penale pentru instigare publica, in urma unor postari pe Facebook din timpul protestelor din luna decembrie a anului trecut. Astfel, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa semnat…

- Ministrul Educatiei a anuntat, pe Facebook, faptul ca a semnat un ordin menit sa modifice si sa completeze Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Astfel apar unele schimbari fata de regulile existente pana la momentul de fata. Foarte probabil cea mai…

- Pentru a nu simti lipsa mamei sale care l-a abandonat la nastere, puiul de leu a fost adoptat de personalul gradinii zoologice. Astfel, leutul a devenit cel mai rasfatat animal de la gradina. Acum parintii adoptivi ii cauta un nume puiutului de leu. Ei au lansat pe Facebook un concurs prin…

- Imaginea cu Andreea Mantea si Victor Slav in intimitate a fost postata chiar de ea, pe pagina sa de Facebook. Bruneta poarta pijamale cu inimioare roz si o bonetica, iar Victor incearca sa doarma langa ea.

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept ...

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca mulți hoți se dau drept oricine – instalator, electrician – doar ca sa intre in locuintele…

- "Salut din toata inima consecventa cu care Premierul Tudose urmareste aceasta colaborare cu vecinii nostri - o colaborare lansata la Craiova in 2015/ este in interesul absolut al Romaniei sa stranga relatiile si sa se coordoneze pe toate politicile regionale si europene cu Serbia, Bulgaria si Grecia.…

- Un politist din Suceava a fost grav ranit, in aceasta dimineata, in timpul unor perchezitii la traficanti de droguri din Radauti. Politia Romana a transmis, in urma cu putin timp, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, ca agentul sef adjunct de poliție Dan Ciprian Sfichi, de la Serviciul pentru Acțiuni…

- In urma acestui rezultat, Craiova urca pe locul doi in clasament, cu 39 de puncte, in timp ce FC Viitorul ramane, pe locul sase in clasament, cu 31 de puncte. Au marcat: Mitrita 58'-pen., Bancu 62', Barbut 78' / Tucudean 42' 0-1: Tucudean deschide scorul cu un voleu din cadere. Cicaldau…

- Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nu reprezinta consiliul la dezbaterile din Comisia Iordache privind modificarea legilor Justitiei, amendamentele si propunerile sale nefiind asumate de CSM, subliniaza institutia la solicitarea Ziare.com. Victor Alistar, care…

- HC Zalau si SCM Craiova si-au aflat joi, la tragerea la sorti de la Viena, grupele in care vor evolua in Cupa EHF. Cele doua echipe romanesti au avut parte de o tragere la sorti cat de cat accesibila, in conditiile in care au evitat ”grupa mortii”, cu Vipers Kristiansand si Lada Togliatti, doua…

- „Vom ataca la CCR hotararea Parlamentului prin care este modificat regulamentul acestei Comisii speciale transformata in pluton de executie a independentei justitiei”, a spus Orban. Parlamentul a adoptat, luni, o Hotarare prin care modifica Hotararea initiala privind infiintarea Comisiei…

- „Iubesc oamenii, lumina și culorile”. Așa se descrie simplu pe blogul sau personal Adela Parvu, unul dintre membrii emisiunii „Visuri la cheie”. Realizeaza saptamanal proiecte interesante și schimba casele oamenilor, dar acasa este locul in care și ea se simte cel mai bine, alaturi de cei doi fii gemeni…

- Biroul executiv al Blocului National Sindical va organiza un protest in Bucuresti in data de 12 decembrie, a anuntat, marti, Dumitru Costin, liderul BNS. Acesta a declarat ca principalele lor nemultumiri sunt legate de masurile fiscale si de Legile Justitiei si tocmai de aceea BNS se va alatura…

- Fostul capitan din "Stefan cel Mare" a invinuit conducerea, dar si jucatorii pentru locul ocupat in clasament si ratarea obiectivului an de an. "Ei stiu ce se intampla la Dinamo si cum conduc Dinamo la ora actuala. Toata lumea e vinovata, de la conducere pana la jucatori. Dinamo e in…

- "In baza Constitutiei Transnistriei, orice dialog politic este exclus. Nimeni nu are dreptul sa vorbeasca despre o reglementare politica astazi. Dodon, de altfel, si-a schimbat de patru ori pozitia. Mai intai a vorbit despre o federatie, dupa asta despre o autonomie, pe urma despre un statut special…

- "Starea Majestatii Sale este foarte precara. Medicii isi concentreaza eforturile pentru a il mentine pe Majestatea Sa fara dureri si intr-o stare confortabila. Sunt momente mai bune, momente mai proaste. Pentru moment, situatia s-a stabilizat", a declarat seful Casei Regale, Andrew Popper, la TVR.…

- Basescu il indeamna pe Dragnea sa-i urmeze exemplul si sa demisioneze: Ce zici, ai curaj? Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplul si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”.…

- Producatorul de materiale de constructii AdePlast anunta o crestere de 97% la exporturi, la 9 luni si a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 17%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 0 0 0 0 0 0 AdePlast a inregistrat un avans de 17% la 9 luni, din aceasta crestere…

- Baiatul a fost gasit inconștient in strada, in zona blocurilor, vizavi de Primaria Bradești, din judetul Dolj. Medicii au incercat mai bine de doua ore sa il resusciteze, dar nu l-au mai putut salva pe adolescentul de 18 ani. Tanarul era cunoscut cu o problema cardiologica. Potrivit…

- Rapid Bucuresti a revenit cu alte ambitii in Liga Nationala de handbal feminin, iar rezultatele sunt pe masura acestora. Echipa pregatita de Vasile Margulescu a obtinut, miercuri seara, in cadrul etapei a 7-a, a treia victorie a sezonului, dupa ce a invins CSM Roman (scor 30-29), una din reprezentantele…

- Nicolae Dica il contrazice pe Gigi Becali, care a decretat dupa victoria, 5-2, cu Craiova ca echipa actuala este cea mai valoroasa pe care a avut-o Steaua din 1990 incoace și poate caștiga trofeul Europa League. ”Niciodata nu am vazut o asemenea echipa a Stelei. E diferența mare de valoare. Nu a mai…

- "Pe faza ofensiva trebuie sa punem mai multe probleme decat am pus in meciul tur. Cei de la Beer Sheva vin sa castige, au nevoie de cele trei puncte. Schimbari in echipa vor fi, cu siguranta. Voi schimba mai multi jucatori fata de meciul de la Craiova. Presiune este tot timpul la Steaua. Sunt constient…

- Barbatul a fost dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului din Tecuci, unde medicii i-au acordat primele ingrijiri si au stabilit ca trebuie sa fie transportat la spitalul din Galati. ”A fost adus la spital la ora 10.45, un barbat de 49 de ani din Cosmesti. A fost dus imediat la Urgente…

- Ministerul Justitiei a fost dat in judecata de catre Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor. Reprezentantii organizatiei vor sa il oblige pe Tudorel Toader sa puna in dezbatere publica proiectul privind modificarea legilor justitiei. 0 0 0 0 0 0 "Demersul nostru juridic…

- Miercuri, intre orele 19.00 – 22.00, vor fi instaurate, in Capitala, restrictii de circulatie, pentru ceremonialul militar de retragere cu torte, organizat cu ocazia „Zilei Armatei Romane”. Miercuri, intre orele 19.00 – 22.00, va avea loc un ceremonial militar de retragere cu torte, organizat cu ocazia…

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 1,88% pe 18 iunie 2014. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat pe 24 octombrie. Mai mult, indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata…

- Mai multe legume, carne cu cat mai putine grasimi si mai mult sport. Asa ar putea arata in curand regimul de viața al tuturor militarilor romani. Speriati de numarul mare de soldati tineri predispusi la boli cardiovasculare, medicii de la spitalul militar din Cluj propun schimbarea regimului alimentar,…

- Poliția Romana a postat pe pagina oficiala de Facebook un video in care sunt prezentate diverse accidente cauzate de folosirea pe strada a telefonului mobil. Mesajul pe care Poliția Romana dorește sa il transmita atat pietonilor, cat și șoferilor este urmatorul: ”Alegeți viața! Axați-va ochii pe drum,…

- Presați de timp, juriștii de la Compania Nationala de Investitii au dat aviz favorabil documentatiei stadionului Dinamo pentru Euro 2020, care va fi amplasat in locul celebrului velodrom din cadrul bazei sportive din Ștefan cel Mare.Cea mai mare controversa a planului de demolare și constructie…

- 139 dintre cei 345 de jucatori cu minute in primele 14 runde au contribuit la cele 226 de goluri marcate pana acum cu cel putin un gol, o pasa decisiva sau au scos un penalty transformat de un coleg de echipa, noteaza sursa amintita. Iata cum arata topul celor mai in forma fotbalisti dupa…