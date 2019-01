Stiri pe aceeasi tema

- Deși atacantul Andrei Cristea, 34 de ani, a debutat deja la CSU Craiova, transferul lui de la Poli Iași ar putea cadea. Horia Sabo, directorul general al lui Poli Iași, spune ca decizia luata de Adrian Ambrozie de a-l ceda pe Andrei Cristea la schimb cu Florin Gardoș și Andrei Burlacu, imprumutați,…

- Andrei Cristea a fost transferat definitiv de U Craiova de la Poli Iasi, atacantul semnand cu gruparea din Banie pana in 2020. In schimbul acestuia, oltenii i-au trimis pe Andrei Burlacu si Florin Gardos la Poli Iasi pana la finalul acestui sezon.

- Andrei Cristea (34 de ani) a ajuns la CSU Craiova la schimb cu Andrei Burlacu și Florin Gardoș, care au semnat cu Poli Iași. Atacantul trecut și la Steaua a enervat o parte din olteni, mai exact cei care susțin proiectul lui Adrian Mititelu din Liga a 3-a, spunand ca echipa din Liga 1 e adevarata Universitatea…

- Acordul intervenit joi seara intre Poli și CSU Craiova, pentru transferul lui Andrei Cristea in Banie, la schimb cu Florin Gardoș și Andrei Burlacu, a intrat in nici 24 de ore sub un mare semn de intrebare. Directorul general al moldavilor, Horia Sabo, aflat in conflict cu membrii Comitetului Director…

- Andrei Cristea, atacantul de 34 de ani al lui Poli Iași, a semnat pe un an și jumatate cu CSU Craiova, care i-a dat la schimb in Copou pe Florin Gardoș și pe Andrei Burlacu. Superafacerea pe axa CS U Craiova - Poli Iași s-a facut mai devreme decat se credea inițial. Andrei Cristea a semnat pana la…

