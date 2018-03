Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00. In același timp, pana la orele 00.00, este in vigoare un cod roșu de inundații…

- Bogdan Chitic Echipa feminina de baschet „sub 18 ani” a CSȘ-CSM Ploiești și-a diminuat considerabil șansele de calificare la turneul final al Campionatului Național, la capatul unui final nefast de saptamana, in care au pierdut toate cele cinci jocuri desfașurate la Sala Sporturilor „Olimpia”. Fara…

- Conducerea tehnica a "stejarilor" și-a dat demisia in bloc dupa victoria in fața Belgiei. Membrilor staff-ului li s-a reproșat ca au ratat calificarea directa la Cupa Mondiala!Reprezentativa Romaniei a trecut ieri, la Buzau, cu 62-12 de Belgia, in penultima etapa din Rugby Europe Championship…

- Bogdan Chitic Incepand de astazi și pana duminica, la Ploiești și Blejoi se vor desfașura, simultan, trei turnee din cadrul Campionatului Național de baschet „U18” atat pe tabloul feminin, cat și pe cel masculin. Astfel, toate cele patru reprezentante ale orașului Ploiesti – fetele Loredanei Munteanu…

- „Evenimentul BuzzCamp, care din 2008 si pana astazi a pus fata in fata peste 100 de companii cu mai mult de 20.000 de participanti, se desfasoara in noua orase - Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Sibiu, Craiova, Bacau si Constanta, si, ca in fiecare an, se bucura de sprijinul celor mai…

- Bogdan Chitic Baschetbaliștii de la CSM Ploiești vor avea de recuperat un deficit de cel puțin un punct, in returul fazei semifinale din Liga 1, pentru a incheia intre primele patru formații și, implicit, a se califica la turneul de promovare in Liga Naționala. Dintre cele opt echipe ajunse in faza…

- Adina-Elena Circiogel (LPS Brasov-CSM Bucuresti) a devenit vicecampioana a Romaniei, dupa ce a castigat medalia de argint in proba de 400 metri la Campionatul National de Atletism in Sala pentru Juniori 2, desfașurat in week-end, la Bucuresti. Brasoveanca a inregistrat timpul de 57.36,…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand ca sambata, 10 martie 2018, ora 13:00, Stejarii sa intalneasca la Buzau, Belgia. Pentru aceasta partida, a patra din Rugby Europe International Championship 2018, staff-ul tehnic a stabilit un…

- Turul Ciclist al Romaniei, reluat cu ocazia Centenarului dupa o pauza de cinci ani, va avea la startul sau, programat in 18 septembrie la Alba Iulia, peste 120 de sportivi, anunta presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak. "Turul Romaniei revine in Anul Centenarului. Este un tur cu mare…

- Alexandria, pe ultimul loc in topul oraselor romanesti. Topul oraselor romanesti dupa conditiile de viata. Un cunoscut site de imobiliare a desfasurat, in perioada 2016-2017, un studiu despre orasele si cartierele din Romania, raportul cercetarii bazandu-se pe evaluarile acordate de localnici zonelor…

- Amintirile lui Duckadam de la meciuri jucate pe temperaturi extreme: ”Am aparat in ciorapi”. Scandalul iscat de amanarea meciului de la Sibiu i-a facut pe Duckadam și Balint sa-și aminteasca meciuri de demult, de 35 de ani, jucate in condiții extreme . Helmuth Duckadam a debutat la Steaua, in 1983,…

- Dragnea, catre protestatari: Cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni, de acolo se asteapta o decizie Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, luni, ce mesaj are pentru protestatarii din Piata Victoriei, el afirmand ca acestia ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece "de acolo se…

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece "de acolo se asteapta o decizie". "Cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni pentru ca de acolo se asteapta o decizie", a raspuns Dragnea intrebat de jurnalisti ce le

- UPDATE – ora 17:30 – Numarul trenurilor anulate luni, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a ajuns la 58, conform ultimelor informatii actualizate, postate de CFR Calatori pe pagina proprie de Facebook. Din total, sase trenuri sunt InterRegio, respectiv Craiova – Sibiu si retur, Bucuresti Nord…

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in fața monumentului dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Alba Iulia, dar și in București si in alte orase, precum Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Ploiesti,…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD.

- Oradea. Tiron Albani publica in 1936 cartea „Leul de la Sisesti” la Editura Cercul Ziaristilor din Oradea. In apropierea aniversarii a 20 de ani de la Marea Unire, Tiron Albani a inceput sa adune date si documente privind istoria celor care au fost prezenti la Alba Iulia, consultand arhive…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- Victoria vine dupa cea obtinuta in urma cu cateva zile, pe teren propriu, cu adversarele de la Targoviste. De aceasta data, sambata seara, in Ardeal, timisorencele s-au impus, dar nu fara eforturi. Medicina a pus cele mai mari probleme in cel de-al doilea și respectiv cel de-al patrulea…

- Proteste in fata sediilor PSD din Cluj-Napoca si Sibiu Sibiu. Foto: Arhiva Câteva zeci de persoane au protestat în tacere, astazi, timp de un sfert de ora, în fata sediilor PSD din Sibiu si Cluj-Napoca împotriva modificarii legilor justitiei. Daca la…

- In cadrul turneului de la Sf. Gheorghe, CSM Oradea a trecut in sferturi de Phoenix Galați și in semifinale de Steaua Exim Bank București. Bihorenii se afla la a treia finala consecutiva pierduta in fața clujenilor, dupa ce in sezonul 2016-2017 au pierdut finala Cupei Romaniei la Oradea,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- Acceleratorul de afaceri Innovation Labs 2018 a deschis inscrierile pentru tinerii pasionati de tehnologie si inovare digitala. Hackathoanele si programele de mentorat vor fi organizate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara, in perioada 3 martie - 21 mai. Cine se poate inscrie.

- O gripa puternica l-a facut pe artist sa ia masuri pentru a nu o tramsite mai departe. Tavi Clonda s-a izolat de familia lui, de teama ca micuța Victoria sa nu se imbolnaveasca. Tavi Clonda a ajuns pe medicamente, din cauza unei gripe care i-a dat de furca. Artistul urmeaza inca un tratament și și-a…

- Romania conduce cu 2 0 in disputa contra Canadei, primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup, la Cluj Napoca.Sorana Cirstea si Irina Begu au castigat primele doua meciuri. Duminica se vor disputa ultimele doua meciuri de simplu si partida de dublu.Sorana Cirstea a castigat lejer primul meci al zilei…

- Maine, 7 februarie 2018, de la ora 18.00, in Sala “Transilvania” din Sibiu se anunța spectacol, la primul meci al anului in Champions League, duel intre doua campioane, Volei Alba Blaj și ASPTT Mulhouse, contand pentru etapa a patra a Grupei A (intrarea este libera, iar jocul transmis in direct pe Digi…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara. Potrivit avertizarii transmise de Administratia…

- Dica are “test la portugheza”, astazi, la Medias. Gazul vrea sa castige cu jucatorii din Portugalia adusi de fiul lui Valerii Moraru. Joao Diogo si Mario Rondon sunt cei mai importanti fotbalisti adusi Gaz Metan, in aceasta iarna. FCSB va intalni o echipa noua a Gazului, ardelenii transferand 7…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- FC Midjylland – HCM București, in Final Four-ul din Liga Campionilor la handbal. Helle Thomsen și Line Jorgensen, duel cu fosta echipa. Dupa victoria entuziasmanta contra deținatoarei trofeului Ligii Campionilor, ETO Gyor, CSM București joaca duminica, ora 17.00, in Danemarca, un meci foarte important…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca are ca obiectiv castigarea tuturor punctelor in cele 4 meciuri ramase din sezonul regulat al Ligii 1, prima partida fiind cea cu Astra Giurgiu, de vineri seara. ''Astra este o echipa foarte buna, organizata,…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00.Potrivit meteorologilor,…

- CSM Targoviste a facut un pas spre sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, joi seara, prin victoria reusita in deplasare in fata formatiei elene Olympiakos SFP Pireu, cu scorul de 3-2 (25-18, 27-25, 16-25, 26-25, 15-13), in turul optimilor de finala ale competitiei. CSM Targoviste…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe au definitivat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea a 15 infracțiuni de furt/ tentative de furt din locuințe. Banuiți sunt doi barbați (unul de 46 de ani, cel de-al doilea de 32 de ani),…

- Grupul german REWE Romania, prezent pe piata locala cu magazinele Penny Market, a inchiriat galeriile comerciale ale fostelor magazine XXL Mega Discount din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti, acestea urmand a gazdui retaileri precum Decathlon, Deichmann, Hippoland, Jysk, Pepco, Takko,…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Astfel, Paula Popa, Timea Peter și Ariana Kelemen evolueaza pentru CSȘ Sibiu, Ana Maria Glisici pentru Napoca Baschet Cluj (dupa ce in prima faza a jucat tot la Sibiu), iar Alexandra Robotin și Denisa Vați pentru CSȘ Targoviște. Daca primele patru baschetbaliste sunt inca eleve la licee din orașul…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- Reșita și Giurgiu se claseaza pe prima poziție in topul orașelor reședința de județ cu cele mai mici prețuri pe metrul patrat din Romania, releva un raport Imobiliare.ro . Cele doua au o medie de 460 de euro pe metrul patrat util și sunt urmate de catre Drobeta Turnu-Severin (530 de euro/mp), Alexandria…

- Dupa victoria de rasunet din turul campionatului, singura notabila inregistrata de CSM Targoviste in actualul sezon al Diviziei A1, elevele lui Guillermo Hernandez au cedat in fata propriilor suporteri in revansa cu echipa municipalitatii bucurestene. Cu exceptia setului al treilea pe care dambovitencele…

- Bogdan Chitic Inaintea debutului in noul an, programat la finalul saptamanii viitoare, in cazul formațiilor de baschet juniori „U16”, și in saptamanile imediat urmatoare – in dreptul celorlalte categorii de varsta, cateva dintre gruparile ploieștene angrenate in fazele de clasificare și semifinale ale…

- Volei Alba Blaj are parte de un debut incendiar la inceput de an, primul joc oficial al triplei campioane din “Mica Roma” fiind unul in CEV Champions League, intrecerea suprema a voleiului european, joii de la ora 19.00 (ora Romaniei), in direct pe Digi Sport 4. O deplasare in Polonia, pentru confruntarea…

- „Meciul cu Galați este un meci foarte important pentru noi. Trebuie câștigat neaparat, iar pentru noi nu exista alt rezultat decât victoria. Poate sa fie și un meci de moral, care sa ne ajute în viitor. Așteptam suporterii la sala ca sa ne încurajeze și sa ne ajute.…

- Familia Regala isi prezinta marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat, precizand ca “toate vizitele si toate evenimentele de la resedintele regale au fost acoperite financiar din fondurile…

- Liga Naționala de baschet, etapa a 10-a. U-BT Cluj-Napoca și Steaua joaca acasa. In acest an se mai disputa și doua meciuri din runda a 11-a. Etapa a 1o-a 20 decembrie 19.00 CSU Sibiu – Poli Iași 19.00 BC Mureș – Dinamo 21 decembrie 19.30 BC Timișoara – SCM Craiova 22 decembrie 17.15 U-BT Cluj – Phoenix…

- Sase noi magazine au fost deschise recent - patru sunt situate in Capitala, pe Calea Mosilor, Blvd. Iuliu Maniu, Sos. Pantelimon si respectiv Calea Rahovei, iar doua in Cluj-Napoca, pe strada Dambovitei si respectiv strada Mehedinti. De asemenea, tot in luna decembrie au mai fost deschise alte patru…

- CSM Ploiești – CSU 2 Sibiu, maine, ora 14:00 CSM Ploiești – CSU Brașov, luni, ora 18:00 Bogdan Chitic La finalul unei faze de calificare in care au avut parte de doua „duble” in deplasare, reușind, de fiecare data, sa caștige doar una dintre partidele jucate in Ardeal, baschetbaliștii de la CSM Ploiești…