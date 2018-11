Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de handbal masculin si futsal n-au reusit sa evite infrangerile in partidele sustinute duminica, la Sala Sporturilor. HC Buzau s-a inclinat, 17-21, in fata lui CSM Focsani, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal masculin, in timp ce la futsal, intr-un meci contand pentru etapa a 7-a a…

- Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com Astazi, la Sala Sporturilor din Blejoi se vor desfasura meciuri din cadrul celui de-al treilea turneu al primei faze a Campionatului National de Baschet U18 Masculin. Campionatul se joaca in sistem Berger, iar fiecare turneu se desfasoara in doua locuri diferite.…

- Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com Echipele ploiestene din Campionatul National de Baschet la categoria U18 ani masculin au participat in cadrul etapei a doua din faza intai a competitiei. Pentru ca se joaca in sistem de alcatuire Berger (cate 4 echipe grupate intr-un turneu), fiecare turneu…

- In Sala Sporturilor din Blejoi s-a desfasurat al doilea turneu din faza preliminara a Campionatului Național de Baschet U16 masculin. In cadrul grupei 4 au fost prezente si doua echipe prahovene, CS Sevlar Ploiesti si CSM Ploiesti, acestea participand la turneul de la Blejoi alaturi de ACS Dan Dacian…

- Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com Noul sezon al Campionatului National de Baschet U18 la masculin va debuta in acest sfarsit de saptamana, juniorii echipelor ploiestene ABC T-Pack, Sevlar si C.S. Universitar evoluand in cel dintai turneu. Competitia la U18 este rezervata sportivilor nascuți…

- Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com Noul sezon al Campionatului National de Baschet U16 Masculin va debuta in acest sfarsit de saptamana, baietii de la A.C.S. Sevlar Ploiesti evoluand in cel dintai turneu al primei faze. Acest turneu va fi organizat de CSM 2007 LPS Focsani, iar meciurile se…