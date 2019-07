Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele Spaniei, campioana en titre, Frantei, vicecampioana, Ungariei si Serbiei sunt neinvinse dupa primele doua etape din faza grupelor Campionatului European de baschet feminin - Eurobasket 2019, gazduit de Serbia si Letonia. Spania a dispus vineri de Marea Britanie cu 67-59,…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei a obtinut victorii in primele sale doua meciuri de la Cupa Mondiala de la Amsterdam, marti, in Grupa C, potrivit site-ului FRB. In formula Gabriela Marginean, Sonia Ursu, Ancuta Stoenescu si Gabriela Irimia, nationala Romaniei a invins Mongolia…

- Echipele Spaniei si Norvegiei au obtinut victorii, sambata, la debutul in cea de-a opta editie a Cupei Mondiale feminine de fotbal, gazduita de Franta intre 7 iunie si 7 iulie, potrivit Agerpres. Spania a dispus de Africa de Sud cu scorul de 3-1 (0-1), la Le Havre, in Grupa B.Citește…

- Miercuri, la Moreni, s-au disputat primele partide ale turneului final al campionatului junioarelor III. De asemenea, la Buzau, au inceput meciurile din grupele turneul final la masculin, tot juniori III. Din fericire, prima zi a adus victoria pentru cele doua reprezentante ale Maramureșului calificate…

- BC CSU Sibiu si CSM CSU Oradea au obtinut victorii seriile din sferturile de finala ale Ligii Nationale de baschet masculin, joi, pe teren propriu. BC CSU Sibiu, campioana sezonului regulat, a trecut de Dinamo Stiinta Bucuresti cu 81-75 (24-19, 19-21, 11-23, 27-12), pe Cibin, dupa un final…

- Formația antrenata de Mihai Silvașan a facut un sezon regulat bun și a încheiat pe locul al doilea, ceea ce îi ofera șansa de a evolua împotriva unui adversar mult mai slab cotat, cel puțin la prima vedere. Clujenii au avut un record de 17 victorii și 7 înfrângeri în…

- Olimpia CSU Brașov a invins, aseara, in deplasare, pe Phoenix Constanța, in meciul 3 al sferturilor de finala ale Ligii Naționale de baschet feminin, scor 65-56, pe sferturi 13-21, 23-7, 11-14, 18-14. Pentru Olimpia CSU au inscris: Bartee – 18 pct, Pesovic – 15 pct, Podar – 15 pct, Filip – 13 pct și Prlja…

- Petre Apostol Maine, echipa de baschet feminin de la CSM Ploiesti gazduieste turneul cu numarul 12, ultimul al fazei preliminare, din Campionatul National U13, in sala de sport a Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga”. Cu un bilant de 18 victorii si 4 infrangeri in acest sezon, elevele antrenoarei Loredana…